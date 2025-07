Trupa „Moonlight Breakfast” va concerta, luni, la Siret

Eveniment

„Moonlight Breakfast”, un duo românesc stabilit în Austria, cunoscut pentru amestecul sofisticat de dream pop, disco cosmic, indie, funk, electro și nu-jazz, va concerta luni, 21 iulie 2025, începând cu ora 21:00, pe faleza orașului Siret. Artiștii se află în România într-un turneu de 60 de zile consecutive, care include și concertul de la Siret.

Cel mai recent album al lor, „Go Big or Go Home”, a fost deja desemnat „Albumul săptămânii” de posturi de radio din Austria și Germania. Au ajuns în Top 100 al clasamentelor pop pe iTunes și Amazon în Statele Unite, în clasamentele Shazam US și US College Radio, precum și în Top 50 al pieselor pop pe Amazon US. De asemenea, au fost incluși în playlisturi precum Best of the Week, Future Hits și Global Shazam Discovery Top 50 pe Apple Music.

„Muzica lor are o calitate cinematografică și un farmec universal, lucru evidențiat de numeroasele colaborări de-a lungul anilor în domenii precum moda, publicitatea sau filmul. Au urmărit constant să creeze experiențe captivante și memorabile pentru public. Fie că a fost vorba despre proiecții 3D mapping (încă din 2011), holograme (în 2013) sau ecrane transparente, show-ul lor este la fel de vizual pe cât este auditiv”, conform datelor publicate de Centrul Cultural Siret.