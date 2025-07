Proiect educație

Primarul orașului Salcea, Ezekiel Belțic, are ca obiectiv în această vară finalizarea lucrărilor de modernizare începute la mai multe unități de învățământ de pe raza localității, noile investiții urmând a completa ceea ce s-a realizat deja recent în domeniul infrastructurii școlare.

Săli de clasă renovate integral, laboratoare dotate, toalete moderne și terenuri de sport cu gazon sintetic, acestea sunt standardele de la care primarul Ezekiel Belțic nu vrea să se abată.

În total, pe raza orașului Salcea sunt 8 clădiri de învățământ, cu școli și/sau cu grădinițe, care găzduiesc o populație școlară de aproximativ 1.600 de copii și adolescenți.

Pe termen mai lung, s-au demarat și proiecte de extindere a câtorva dintre unitățile de învățământ.

Investițiile concrete, realizate sau în curs de realizare

Concret, școala din Văratec este în proces de reabilitare integrală. Sălile de clasă sunt în curs de renovare, la fel și toaletele, realizându-se grupuri sanitare separate pentru copiii de grădiniță. Totodată, este semnat contractul de modernizare pentru terenul de sport cu gazon sintetic și pentru modernizare împrejmuire unitate de învățământ spre proprietățile private.

Și la școala din Prelipca s-a lucrat la montarea unei învelitori noi și la o fațadă nouă, cu precizarea că sălile de clasă și toaletele au fost modernizate deja, fiind amenajate și două terenuri cu gazon sintetic, urmând a se moderniza și gardul spre terenurile private. Primarul continuă demersurile pentru achiziționarea unei suprafețe de aproximativ de 30 de ari pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale.

La alte obiective importante, Școala Salcea și Grădinița Salcea, s-a realizat renovarea sălilor de clasă, a toaletelor, plus amenajare de teren sintetic pentru copiii de grădiniță, urmând a fi modernizat și terenul de sport de dimensiuni mai mari și gardul spre proprietatea privată.

Orașul Salcea dorește achiziționarea unui teren de lângă unitatea de învățământ, în suprafață de 86 de ari, pentru proiectele de infrastructură școlară.

”Vom pune și pe acest teren gazon sintetic, vrem ca toți copiii și tinerii din Salcea să aibă condiții optime pentru a face mișcare în siguranță”, a declarat primarul Ezekiel Belțic.

Edilul orașului Salcea a mai arătat că la grădinița din Plopeni urmează să fie amenajată o nouă sală de clasă și să fie modernizate toaletele, fiind schimbat gardul spre proprietăți private și urmând a fi pus și gazon sintetic pe terenul ce urmează a fi amenajat.

La școala din Mereni au fost modernizate sălile de clasă, s-a pus gazon sintetic pe terenul de activități sportive, iar acum se lucrează la modernizarea toaletelor. Și la grădinița din Mereni terenul cu gazon sintetic este realizat.

În fine, la Școala din Plopeni s-a realizat renovarea integrală a sălilor de clasă și a toaletelor și se va realiza modernizarea gardului spre proprietățile private.

Investiții și mai ambițioase, în diferite etape de realizare

În afara acestor lucrări de modernizare importante și costisitoare pentru bugetul local, unitățile de învățământ, și cu sprijinul Primăriei, implementează proiecte aferente prin P.N.R.A.S. (Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar).

Orașul Salcea a semnat contractul de furnizare a mobilierului didactic pentru sălile de clasă și laboratoare, fiind în procedura de achiziție dotările IT și materiale didactice, prin fonduri asigurate de P.N.R.R. Se dorește ca până la începerea noului an școlar să fie livrat mobilierul, echipamentele IT și materialele didactice.

„Pentru unitățile de învățământ sunt comandate și dotările pentru spațiile de joacă, urmând ca în perioada următoare să fie și livrate .

Se are în vedere și montarea de aparate cu aer condiționat și aparate de aer proaspăt, în toate sălile de clasă și în laboratoare”, a mai precizat primarul Ezekiel Belțic, care a subliniat că asigură cetățenii orașului Salcea că se vor întreprinde toate demersurile pentru realizarea de corpuri noi de clădiri pentru școlile din Mereni, Prelipca și Văratec, precum și pentru extinderea școlilor Plopeni, Salcea și a grădinițelor Plopeni și Mereni, astfel încât fiecare unitate de învățământ să aibă spații suficiente, inclusiv pentru cabinet stomatologic, cabinet medical sau săli de lectură și săli de ședințe.

Primarul orașului Salcea a reamintit că au fost făcute toate demersurile necesare astfel încât să fie reluate și continuate lucrările de la creșa/grădinița cu program prelungit pentru 100 de copii, prin fonduri nerambursabile, pregătind documentația pentru o altă creșă/grădiniță cu program prelungit pentru 150 de copii.