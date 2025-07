Opinie

Președintele Camerei de Comerț și Industrie Suceava, Nicolae Troașe, a declarat că își dorește ca măsurile de austeritate anunțate de Guvern să nu lovească doar în mediul de afaceri, care este evident nemulțumit în această perioadă. „Sper ca aceste măsuri să nu țintească doar mediul de afaceri, pentru că impresia pe care o avem la ora actuală este că noi am fost prima țintă. Dar evident că înțelegem, ca de fiecare dată, și am mai spus-o și cu o altă ocazie, nu o să dăm înapoi. Sigur că ne așteptăm să fie luate măsuri la toate nivelurile și pe toate planurile. Și dacă e să strângem cureaua, să o strângem cu toții, nu doar mediul privat”, a declarat Nicolae Troașe în cadrul evenimentului organizat cu prilejul inaugurării restaurantului Stone Grill din Pojorâta.

Președintele CCI Suceava a salutat prezența la eveniment a președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, și a evidențiat buna colaborare pe care o are cu acesta.

„Cu domnul președinte al Consiliului Județean Suceava, George Șoldan, am o relație specială, din prisma poziției de președinte pe care o am la Camera de Comerț și Industrie Suceava. Am găsit deschidere la dumnealui de fiecare dată când am avut anumite probleme, pentru că deși mie nu îmi place foarte mult să ies în presă, să știți că anumite probleme se discută la un anumit nivel în ceea ce privește mediul de afaceri și am găsit deschidere la domnia sa”, a arătat Nicolae Troașe.

Troașe a remarcat o schimbare pozitivă în atitudinea instituțiilor publice și a celor deconcentrate față de companiile private, menționând că deschiderea autorităților este esențială pentru dezvoltarea mediului de afaceri. „Am văzut o schimbare de viziune în ce privește atitudinea instituțiilor publice, a instituțiilor deconcentrate în relația cu firmele private și sper ca lucrul acesta să fie dus și mai departe, pentru ca toți cei care lucrează în mediul privat să simtă că au un sprijin în cei care conduc primării, instituții, care au posibilitatea să ajute sau să încurce. Și vorbesc și din prisma președintelui CCI Suceava, de multe ori sunt oameni care se plâng de relațiile pe care le au cu instituțiile. Dar sper să auzim tot mai puțin despre lucrurile acestea”, a afirmat Troașe.

La rândul său, Gheorghe Șoldan a reiterat angajamentul administrației județene față de susținerea antreprenorilor locali. „Suntem aici din respect pentru dumneavoastră și pentru tot ceea ce faceți pentru județul Suceava. Vrem să încurajăm afacerile, chiar dacă traversăm o perioadă dificilă. Îmi doresc o întâlnire cât mai curând cu mediul de afaceri din județ, pentru a decide împreună direcția în care mergem”, a afirmat Șoldan. El consideră că atât administrația, cât și mediul de afaceri, trebuie să înțeleagă împreună că binele comun este mai bun decât orice altceva.