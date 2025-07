Joi, 17 Iulie 2025 (15:00:59)

De ziua Ministerului Afacerilor Interne, o polițistă de frontieră de la Siret a primit o înaltă distincție, din partea ministrului de Interne, Cătălin Predoiu.

Agent principal de poliție Lenuța Dabîca Ursachi, din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Siret, a fost recompensată „pentru profesionalismul și vigilența de care a dat dovadă pe timpul executării atribuțiilor de serviciu cu Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne”.

Polițista este cea care a descoperit, la mijlocul lunii iunie a acestui an, asupra a doi cetățeni ucraineni, suma de 1.400.000 de dolari, teancurile de bancnote fiind lipite pe corpurile celor doi.

· Captura impresionantă de la mijlocul lunii iunie

La vremea respectivă, pe sensul de intrare în țară s-au prezentat la controlul de frontieră, deplasându-se pe jos, un bărbat în vârstă de 49 de ani, cetățean ucrainean, și soția acestuia, o femeie de 39 de ani, cu dublă cetățenie, româno-ucraineană.

”În baza unei suspiciuni justificate, echipa comună de control a efectuat un control amănunțit asupra celor două persoane”, se arăta la vremea respectivă într-un comunicat.

Asupra bărbatului au fost găsiți 810.000 de dolari americani, în timp ce asupra femeii au fost găsiți 590.000 de dolari americani. În total, 1,4 milioane de dolari nedeclarați.

Conform procedurilor legale, întreaga sumă a fost reținută în vederea continuării cercetărilor, iar cele două persoane au fost sancționate contravențional de către Biroul Vamal Siret cu câte 15.000 de lei fiecare.

Conform legii, introducerea în țară a sumelor mai mari de 10.000 de euro (sau echivalentul în altă valută) fără declarare este interzisă și atrage sancțiuni, inclusiv confiscarea sumelor nedeclarate.

· Mesajul polițistei

Lenuța Dabîca Ursachi este absolventă a Școlii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu" Oradea în noiembrie 2018, unde a fost șefă de promoție.

Polițista și-a desfășurat activitatea încă de la absolvire la SPF Siret.

„Obținerea acestei distincții este, pentru mine, o recunoaștere a tuturor eforturilor depuse și o motivație în plus să devin din ce în ce mai conștientă de responsabilitatea pe care o am odată ce am decis să port această uniformă. Mereu voi fi omul care își face meseria astfel încât, într-o zi, fiica mea să mă poată privi cu mândrie și să spună: <Ea e mama mea!>”, este mesajul oficial al polițistei.