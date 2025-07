Panarama de 1 milion

Cu baftă din aia porcească, adică mare şi multă, FCSB a reuşit performanțade a se califica în turul al II-lea preliminar al celei mai importante competiţii europene, după ce a trecut la golaveraj de o echipă din Andorra,pe care chiar şi dacă mă străduiesc, tot nu reuşesc să reţin cum o cheamă. În anii de demult, când dădeai peste o echipă din Andorra, începeai deja să te gândeşti pe cine prinzi în turul următor, fiindcă în fața ăstora nu se punea decât problema scorului. Acum, după ce am tremurat la Bucureşti, câştigând totuşi după nişte greşeli monumentale ale amărâţilor ălora, în retur am luat bătaie şi puţin a lipsit să intrăm şi în prelungirile care, absolut sigur, ne-ar fi fost fatale. Ideea e nu că ar fi evoluat fotbalul de acolo până la niveluri galactice, ci căde fotbalul nostru s-a ales praful... iar procesul e în evoluţie (adică involuţie!). Vreo câţiva cunoscuţi s-au supărat pe mine când am scris (deja de vreo trei ori, aici şi în Jupanu') că Politic e nimic altceva decât o găină bleagă (sau, dacă văsunămai bine, o cioară vopsită!), vedetădoar în meciurile de pe toloacele patriei. Iar dacă nici acum nu v-aţi lămurit, încercaţi să vă reamintiţi imaginile alea de pe la începutul meciului când, singur cuc în careu, în loc să şuteze mingea venită pe jos, pe la 11 metri, ăsta a oprit-o, a încercat să dribleze, evident că s-a împiedicat, ba a mai scurmat şi o brazdă în gazonul ăla frumos. Nu am văzut nici măcar un singur fotbalist în echipa FCSB, ci doar o mână de băieţi fără chef, fără vlagă (de fapt, fără bun simţ!) care n-au jucat nicio clipă fotbal. La final, Becali era pur şi simplu fără grai. A zis şi el că nu mai crede în calificarea în grupe. Eu zic că nici în grupele Conference League, dar asta-i altă discuţie. Întrebat de Radu Naum dacă nu ar mai cumpăra vreo 2-3 jucători, Becali a zis că n-are unde să-i pună, că are jucători destui în lot! Eroare, domnule Nea Gigi: trebuie cumpăraţi 11 titulari şi vreo 11 rezerve, că pe ăştia nici de pomană eu nu i-aş lua, deşi tu ai dat 1 milion pe panarama aia de Politic!