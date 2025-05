Zile de sărbătoare

Zilele Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava, unul dintre stâlpii educaționali ai învățământului preuniversitar sucevean, au loc în perioada 22 - 24 mai 2025, cu această ocazie fiind sărbătorită împlinirea a 35 de ani de activitate și excelență în educație.

Deschiderea manifestărilor a avut loc joi, 22 mai, în aula devenită neîncăpătoare pentru numărul mare de participanți și invitați.

La întâlnirea cu profesorii „de ieri și de azi” ai Colegiului s-a vorbit atât de trecut, cât și de viitor, de perspective, idei interesante fiind expuse atât de cadrele didactice, cât și de invitații de seamă, din mediul universitar sau de la Inspectoratul Școlar Județean.

În cadrul evenimentului, directorul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, Virginel Iordache, a primit, în semn de recunoștință și apreciere, o plachetă aniversară din partea colegilor, fiind felicitat pentru „pasiunea, grija cu care a consolidat prestigiul Colegiului”.

Tot o plachetă aniversară, precum și o diplomă i-au fost înmânate de către conducerea ISJ Suceava – inspectorul general Ciprian Anton și adjunctul Petru Crăciun, pentru întregul colectiv al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, la 35 de ani de activitate educațională cu rezultate excelente.

Pe lângă mesajele de mulțumire și o scurtă prezentare a istoricului instituției de învățământ, Virginel Iordache a prezentat și o dorință arzătoare a celor care lucrează acolo, pentru care au nevoie de sprijin de la administrația locală - de a avea o aulă mai mare, de 250 - 300 de locuri, pentru care există proiect și care este prinsă și în planul de dezvoltare a instituției de învățământ.

A patra revoluție industrială și o societate de tip nou

Interesante mesaje au fost transmise în cadrul evenimentului de reprezentanții Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, unul dintre principalii parteneri educaționali ai Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”.

Rectorul USV, Mihai Dimian a subliniat apropierea dintre cele două instituții de învățământ, nu doar ca amplasament, în condițiile în care au o mulțime de concursuri și activitățile pe care le organizează împreună, cât și mulți elevi care devin studenți la USV, în numeroase domenii, cel mai nou fiind Medicină.

„Ne îndreptăm către o societate bazată mult mai mult pe interacțiunea om-calculator și o a patra revoluție industrială, la care sunteți principalii contributori. O parte din munca umană va fi preluată de roboți și IA. Dar ce nu pot face aceștia e să creeze. Rolul nostru e să dezvoltăm creativitatea”, a precizat rectorul Mihai Dimian.

„Dacă bunici și străbunicii noștri dobândeau competențe care erau transmise și următoarelor generații, iar în istoria mai recentă competențele acumulate în școală erau valabile o perioadă de 20-30 de ani, în perioada actuală, durata de viață a acestora este de 10-12 ani. Trebuie să pregătim tinerii să fie conștienți și dispuși să își schimbe meseriile chiar de mai multe ori în timpul carierei. Liceul dvs este bine situat în această lume nouă, pentru că un procent mare din meseriile viitorului se vor baza pe Inteligența Artificială și Securitatea Cibernetică”, a adăugat și prorectorul USV, Aurelian Rotaru.

Trei decenii și jumătate de evoluție și formare de generații de succes

”Celebrăm un moment de o importanță deosebită – 35 de ani de ani de excelență și dedicare în slujba Educației. Trei decenii și jumătate în care am construit, am inovat și am format generații. De la primii pași, când viziunea era de a crea un pol de competență în domeniul Informaticii, am crescut, am evoluat și am devenit un reper în învățământul sucevean. Privind înapoi vedem un drum pavat cu numeroase reușite, mii de absolvenți care sunt specialiști în diferite domenii, antreprenori de succes în țară și în străinătate, inovatori, cercetători sau pur și simplu cetățeni responsabili. Lumea în care trăim se schimbă cu o viteză uluitoare. Iar domeniul Informaticii este probabil cel mai dinamic. Succesul înseamnă adaptare constantă și inovație. De aceea programele noastre de studiu au fost periodic actualizate, iar elevii încurajați să gândească critic, să fie creativi și să își dezvolte abilitățile de rezolvare a problemelor”, a spus Dumitrița Tănase, director adjunct al Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”. Ea a adresat mulțumiri tuturor celor care au contribuit la succesul Colegiului ”Spiru Haret” Suceava, dar și partenerilor din mediul universitar și cel economic, fără a uita de „elevii de ieri și de azi care ne inspiră și ne motivează să fim mai buni în fiecare zi. Privim spre viitor cu optimism și cu aceeași determinare, țintim spre excelență și suntem aici să răspundem provocărilor și să pregătim generații de tineri capabili să creeze, să inoveze și să aibă un impact pozitiv asupra societății”.

De la conectarea unui calculator la imprimantă, la programarea roboților

O interesantă expunere despre importanța Colegiului în societatea actuală a fost oferită de șefa catedrei de Informatică, Gabriela-Rodica Freitag, care a subliniat și importanța celorlalte materii în formarea elevilor și evoluția lor în mediul universitar și în viață.

„La început, activitatea noastră însemna programare în Pascal, calculatoare greoaie, iar de internet, nu e cazul să vorbim...Astăzi, elevii noștri construiesc aplicații, participă la olimpiade și concursuri de Informatică, Tehnologia Informației, Securitate Cibernetică, Inteligență Artificială, Rețelistică, Inovare și Creație Informatică... Sunt opt olimpiade la o singură disciplină, cu conținut total diferit. Dacă în urmă cu 35 de ani conectarea unui calculator la imprimantă era o provocare, astăzi elevii vorbesc de implementarea algoritmilor pentru roboți.

Dar Informatica nu este doar despre calculatoare, este despre oameni care rezolvă probleme cu ajutorul calculatoarelor”.

Manifestările dedicate Zilelor Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava au inclus și două frumoase momente artistice, care au surprins plăcut invitații, iar în zilele următoare sunt organizate o mulțime de alte evenimente cu tematici actuale și atractive.





Cum a apărut Liceul de Informatică, legătura cu Sanitar-ul și transformarea în colegiu

Povestea Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava a început în anul 1990, la inițiativa unor inimoase cadre didactice sucevene , printre care profesorii Călin Oanea, Vasile Monacu, Virginel Iordache, Dan Popescu, conduse de regretatul Inspector școlar general prof. dr. Mihail Iordache, care au propus Ministerului Învățământului crearea, la Suceava, a unei unități de învățământ postgimnazial cu profilul informatică.

În anul 1990 Ministerul Educației și Științei aprobă înființarea Liceului de Informatică cu sediul în Suceava. După ani de lupte pentru găsirea unui sediu stabil, (câțiva ani funcționând, de exemplu, în cadrul Școlii nr. 1, în Centru) în anul 1998, Grupul Școlar Sanitar se restructurează, iar Liceul de Informatică preia clasele de liceu, personalul didactic, didactic auxilar și nedidactic precum și baza materială, mutându-și sediul în str. Zorilor nr. 17 Suceava.

În anul 1999, la solicitarea cadrelor didactice ce activau la acea dată în cadrul liceului și la insistențele directorului de atunci prof. Virginel Iordache, prin Ordinul M.E.N. numele școlii se modifică în Liceul de Informatică „Spiru Haret”.

În urma demersurilor efectuate în perioada 2002-2004 de I.Ș.J. Suceava, datorită rezultatelor deosebite obținute de elevii liceului precum și de cadrele didactice în procesul de instruire, prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării, începând cu 1 septembrie 2005, liceului i se acordă titulatura de Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava, denumire pe care o poartă și astăzi.

„A fost o luptă adevărată, uneori cu public alteori în culise, pentru ca această unitate școlară să existe. În continuare, într-o lume în continuă schimbare, școala își redefinește statutul, își reorganizează resursele, își reformulează principiile și luptă să își păstreze intactă identitatea și menirea ei ultimă: aceea de a-i lumina, de a-i ocroti, de a-i încuraja și de a-i valorifica pe aceia care constituie însăși rațiunea educației de a exista: elevii.

Școala este vie, mereu deschisă elevilor, profesorilor și părinților și reprezintă locul unde fiecare elev se simte liber, unde poate să-și dezvolte personalitatea, talentele, abilitățile și să se pregătească temeinic pentru integrare in societatea viitorului”, explică Virginel Iordache, pentru care cea mai mare parte a carierei sale de 42 de ani în învățământ se identifică cu existența instituției care poartă cu mândrie titulatura Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava.