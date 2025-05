Vineri, 23 Mai 2025 (12:12:47)

Caravana „10 pentru folclor” ajunge în aceste zile cu spectacole și în localitățile Berchișești (23 mai, ora 18:00, Centrul de Cultură, Artă și Tradiție), Dumbrăveni (24 mai, ora 13:00, Centrul Cultural Academician Eugen Simion), Vadu Moldovei (24 mai, ora 18:00, Căminul Cultural Ciumulești), Brăiești (25 mai, ora 13:00, Căminul Cultural) și Vicovu de Jos (25 mai, ora 19:00, Centrul Cultural „Sofia Vicoveanca”).

La toate spectacolele intrarea este liberă. Cei 10 ambasadori ai promovării folclorului în școlile din județul Suceava sunt: Mihaela Zâna Bârsan (inițiatoarea proiectului), dirijorul Coralei „Armonia” din Constanța, părintele arhidiacon Ion Iulian Dumitru, interpretul de muzică populară hunedorean Ovidiu Olari (director adjunct al Centrului pentru Conservare și Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara), interpretul de muzică populară basarabean Nicu Mâță, inspectorul școlar pentru arte (Inspectoratul Școlar Județean Suceava), prof. Loredana Ceică, poliinstrumentistul Leonard Zamă, îndrăgiții interpreți de muzică populară bucovineni Sorin Filip și Ancuța Corlățan, dirijorul Orchestrei Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu”, Mihai Cotos, și Ion Băițan, directorul Școlii Populare de Artă „Ion Irimescu” din municipiul Suceava.

Caravana folclorului va ajunge în fața spectatorilor cu artiști cunoscuți din mai multe județe, acompaniați de Orchestra Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” din municipiul Suceava. Anul acesta, s-a alăturat proiectului „10 pentru folclor” și Corala Ortodoxă Bărbătească „Armonia” din Constanța, dirijată de părintele arhidiacon Ion Iulian Dimitru, corală care a obținut zeci de medalii și aur și argint la competiții corale internaționale.

· Organizatori

Proiectul „10 pentru folclor” este organizat de Asociaţia „10 pentru folclor” și Consiliul Județean Suceava, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Centrul Cultural Bucovina, Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus și toate primăriile din județ în care au loc spectacole.

Inițiatoarea proiectului, Mihaela Zâna Bârsan, le mulțumește primarilor din localitățile în care ajunge în aceste zile cu Caravana folclorului: Violeta Zenovia Țăran din Berchișesti, Ioan Pavăl din Dumbrăveni, Bogdan Amariei din Vadu Moldovei, Gheorghe Fron din Cornu Luncii și Vasile Tugui din Vicovu de Jos.

Sponsorii ediției din acest an sunt: Firma de transport internațional Araisa Group, SC Ritmic COM Ilișești, carmangeriile Killer, Restaurant Casa Negru din Suceava, Brutăriile Ambianța, SC Mateo Rustic Construct SRL, Direcția Silvică Suceava, SC Timgroup SRL, Fly Music Bosanci, Salonul de înfrumusețare Gold Beauty By Angi Nașcu.