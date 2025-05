Vineri, 23 Mai 2025 (15:10:21)

Bursa generală a locurilor de muncă a avut loc, vineri, în patru localități din județ, Suceava, Gura Humorului, Fălticeni și Rădăuți, numărul total de locuri de muncă oferite de angajatori fiind de 335, destul de mult sub ofertele din anii trecuți, după cum vom arăta și în acest articol.

Cele mai multe locuri de muncă – 181, au fost la bursa din Suceava, care a avut loc în corpul E al Universității.

Conform organizatorilor de la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) Suceava, la Fălticeni a fost o ofertă de 81 de locuri de muncă, la Gura Humorului – 37, iar la Rădăuți - 36.

De remarcat că la bursa de la Rădăuți au fost foarte puține oferte de locuri de muncă (36), dar mulți participanți – 257, doar la Suceava fiind mai mulți - 354.

Organizatorii de la AJOFM Suceava au transmis, la finalul bursei, că 181 de persoane au fost selectate pentru angajare. Evident, mai trebuie ca persoanele să rămână în continuare interesate de post, să se prezintă la un interviu, iar totul să decurgă bine din ambele părți.

· Oferta din anii trecuți era mult mai consistentă

Ca exemplu, la bursa generală de acum trei ani, din mai 2022, la nivel de județ erau aproape o mie de locuri de muncă disponibile.

Anul trecut, tot la bursa generală, a fost o ofertă totală de 532 de locuri de muncă, după cum rezultă din datele comunicate atunci de AJOFM Suceava.

· Bursa locurilor de muncă, la USV, cu număr semnificativ de locuri de muncă și pentru studii superioare

După cum am arătat, la Suceava bursa a avut loc în Corpul E din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

La Suceava, bursa generală a fost organizată de AJOFM Suceava în colaborare cu Universitatea Suceava.

Organizatorii au subliniat, cu privire la bursa din municipiul Suceava, numărul semnificativ de locuri de muncă și pentru studii superioare.

Anca Capverde, inspector superior, purtător de cuvânt al Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Suceava, a declarat: „Așteptăm, așa cum ne-au obișnuit angajatorii, să aprecieze faptul că au aici, într-un timp atât de scurt, un număr mare de candidați, iar procesul de recrutare are o durată mult mai scurtă. De la an la an avem un număr tot mai mare de locuri de muncă pentru cei cu studii superioare, ceea ce presupune o creștere a capacității de angajare din parte firmelor interesate, deci o intenție de dezvoltare a acestor companii. Sunt 44 de locuri vacante doar pentru studii superioare și peste 160 de locuri de muncă pentru toate nivelurile de calificări profesionale, iar 22 de firme din județ sunt prezente în calitate de angajator la această bursă din Suceava.

Cei care nu reușesc să-și găsească un loc de muncă se pot înscrie tot aici, în spațiul bursei, la un curs de formare profesională.”

Ana Maria și Antoanela, absolvente ale Facultății de Economie, Administrație și Afaceri, au declarat pentru Monitorul de Suceava: „Ne dorim să găsim un loc de muncă. Am terminat recent facultatea și vrem să acumulăm experiență deocamdată. Datorită faptului că am fost dedicate studiului în facultate, noi nu am optat pentru muncă în paralel cu studiile. Suntem specializate în contabilitate și am găsit în cadrul bursei trei locuri de economiști. Sperăm să găsim un loc de muncă unde să fim respectate, să ni se respecte atât timpul, cât și cunoștințele.”

Otilia, referent resurse umane la o firmă de construcții, a oferit un punct de vedere din partea angajatorilor: „Lumea a venit dornică de a vedea ce joburi sunt disponibile. Cei care sunt în șomaj am văzut că au deja un tabel în care sunt posturile disponibile pentru fiecare societate și au venit țintă la societatea în cauză. Majoritatea sunt în șomaj, unii caută în mod activ, alții nu chiar atât de activ. Am avut cereri de angajare pe care le-am completat, urmează să-i sunăm pe candidați, să-i programăm pentru interviu și avem speranțe să recrutăm oameni noi în urma acestei întâlniri benefice și gratuite pentru toată lumea.”