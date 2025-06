Luni, 2 Iunie 2025 (15:12:39)

Peste 300 de persoane, dintre care 30 de copii cu sindrom Down, însoțiți de părinți, voluntari, oficialități și susținători ai incluziunii sociale, au participat vineri, 30 mai 2025, la un eveniment al incluziunii, artei și bucuriei, intitulat „Împreună construim zâmbete!”. Evenimentul a fost organizat de Asociația Sindrom Down Suceava, în asociere cu Primăria Municipiului Suceava și Consiliul Local Suceava, și s-a desfășurat pe esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava.

Prin această acțiune în aer liber, organizatorii au dorit să tragă un semnal de alarmă asupra conștientizării și acceptării copiilor cu sindrom Down în societate. Atmosfera a fost una de sărbătoare, zâmbetele fiind cu adevărat elementul central al zilei. Printre activitățile organizate s-au numărat pictură pe șevalete, sprijinită de studenți voluntari de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, specializarea Kinetoterapie și Motricitate Specială; voluntari talentați de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, coordonați de inspectorul școlar de arte, prof. Loredana Mihaela Ceică; voluntari de la Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava, coordonați de prof. Alexandra Jossan.

Activitățile creative și recreative au fost completate de: pictură pe față, desen, jocuri și activități sportive, un program artistic diversificat, care a adus pe scenă: Corul „Rogvaiv” de la Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava, copiii de la grădinițele „Guliver” și „ABC”, trupa de dans „Bucovina Dance Studio” Suceava, copiii de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava, demonstrație de judo cu Ilie Jaba și Eduard Marian Ștreangă (copii cu sindrom Down) de la Clubul sportiv Shinzo-Ran Suceava, antrenor Brândușa Vărăreanu, grupul vocal folk „Dacii Liberi” din Bârlad.

La eveniment au luat parte și oficialități locale și județene, reprezentanți ai Primăriei municipiului Suceava, ai Prefecturii Suceava, ai Consiliului Județean Suceava, ai DGASPC Suceava. A fost prezentă la eveniment și dr. Adriana Istocescu, care a sprijinit constant demersurile asociației organizatoare.

Colaboratorii acțiunii: Centrul Blijdorp Suceava, Asociația Sporturi pentru Toți Suceava, Asociația Institutul Bucovinei Suceava, Asociația Trib Suceava, Asociația Edumax, Asociația Equestrian Dreams, Asociația Bucovina Dance Studio, The Reading Nook, Centrul de Sănătate Yumeiho Suceava, Clubul sportiv Shinzo-Ran.

„Prin acest eveniment am dorit să arătăm că toți copiii merită să fie văzuți, înțeleși și iubiți. Împreună, am demonstrat că diversitatea ne unește și ne face mai buni. Le mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi și au construit zâmbete autentice în inimile copiilor”, a declarat Radu Cucurezeac, președintele Asociației Sindrom Down Suceava, care este o organizație nonprofit ce oferă sprijin copiilor și tinerilor cu sindrom Down și familiilor acestora. Organizația vine în întâmpinarea copiilor și tinerilor cu sindrom Down prin programe de terapie, educație, integrare socială și acțiuni de conștientizare în comunitate.