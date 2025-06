Luni, 2 Iunie 2025 (13:37:58)

Alianța Franceză din Suceava continuă seria de întâlniri literare destinate descoperirii unor autori şi scriitori francofoni şi schimburilor de idei în jurul unor teme inspirate de opera acestora.

Întâlnirea din această săptămână, joi, 5 iunie 2025, ora 15.00,îl are ca invitat pe Liviu Dospinescu, profesor la Departamentul de Literatură, Teatru și Cinema al Universităţii Laval (Québec, Canada), care ne propune o reflecţie asupra poeziei sub titlul Voir la poésie : du poème au photo- et cinépoème/A vedea poezia: de la poem la foto- și cinepoem.

Plecând de la întrebarea „Ce (mai) este poezia azi?”, acesta va încerca să găsească răspunsuri care să readucă magia şi spiritul sacru al creaţiei poetice, în căutarea unei esențe vii ce pare de mult pierdută. Într-o lume fascinată de ecrane, cu programe şcolare prea încărcate şi cu un discurs critic uneori prea greoi, Liviu Dospinescu, el însuși semiotician de formație, va încerca să abordeze poezia ca pe un fenomen gata de a fi redescoperit pentru întâia oară.

Invitatul din această săptămână are o bogată activitate în domeniul teatral, fiind membru al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru, precum și membru corespondent al Académie du Var (Franța), iar din 2022 membru al Consiliului director al Canadian Association for Theatre Research. A iniţiat mai multe proiecte interdisciplinare pe tema spectacolului contemporan și a studiilor culturale aplicate artelor spectacolului, a publicat numeroase articole în reviste academice și editat mai multe dosare tematice, cele mai recente fiind „Representations of Human Catastrophe in Literature and Performing arts – volume 1” (Alma Mater, Bacau, 2023) și „L’oeil et le regard – Cinéma, Théâtre et Psychanalyse” (CAVAS, Sibiu, 2024).

În calitate de regizor, actor și autor, Liviu Dospinescu, după cum spun organizatorii evenimentului, practică de mai mulți ani în ceea ce el numește un „teatru de cercetare”. În această postură, a explorat genul Live Movie în proiectul „Scriituri scenice pentru ecrane permeabile” (2010-2013), iar din 2021 lucrează la proiectul teatralizării sonetelor lui Shakespeare. De curând, împreună cu fotograful româno-canadian Gabriel Moroșan, a inițiat proiectul transmedial „Foto- și Cinepoeme” în cadrul căruia are loc, în data de 6 iunie 2025, la Universitatea „Ștefan cel Mare din Suceava” vernisajul expoziției Photopoems/ Fotopoeme, urmat de un spectacol-lectură multimedia.