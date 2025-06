Marţi, 3 Iunie 2025 (15:50:47)

Studenți creativi și pasionați ai Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) și-au transpus ideile, valorile și concepțiile în materiale foto sau video pe care le-au prezentat luni seară, în Grădina Englezească din campus.

Fotografii artistice, materiale video cu impact, postere cu mesaje puternice – toate reflectând preocupările și viziunea unei generații în formare – au fost reunite într-o prezentare vibrantă, animată.

Pe de-o parte au expus studenți care au frecventat cursul de Fotografie din cadrul Casei de Cultură a Studenților (CCS) Suceava, în acest an universitar, coordonați de asist. univ. drd. Ema Motrescu.

Expoziția de fotografie ”Între cadru și cuvânt” a reunit lucrările a zece tineri, inspirate de versuri pline de profunzime și metaforă ale Alexiei Plăcintă.

De cealaltă parte, au fost prezentate materiale realizate de studenți ai Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, la final de an universitar, de la Comunicare și Relații Publice și Media Digitală, lucrări reunite sub egida „USVision”.

Expoziția a inclus materiale foto, afișe și colaje realizate în cadrul lucrărilor de laborator la disciplina Multimedia; conținut video de tip reclamă (realizat tot la disciplina Multimedia); filme documentare (realizate în cadrul laboratorului Comunicare mediatică-audiovizuală); animații (realizate în cadrul laboratorului Animații și efecte vizuale); emisiuni TV (realizate în cadrul laboratorului Producție TV).

· Fotografi din pasiune

Expoziția din Book Cafe, a absolvenților cursului de fotografie de la CCS, poate fi vizitată până pe 30 iunie.

„Zece studenți, tinerii artiști, au venit la acest curs din pură pasiune și cu foarte multă ambiție am trecut împreună prin acest proces creativ. Sunt studenți și masteranzi de la diferite facultăți - Economie, Asistență socială, Litere, Inginerie Electrică, alături de care am învățat și am evoluat.

Mulțumim și Alexiei Plăcintă, care ne-a oferit poeziile ei pentru a ne inspira, pentru a crea un eseu vizual, Alexia a avut toată încrederea în noi. Fiecare dintre studenți și-a ales câte un vers de-al ei și l-a interpretat atât vizual, cât și printr-un scurt text”, a menționat asist. univ. drd. Ema Motrescu, coordonatoarea cursului de fotografie de la CCS.

Emilia Skipor, Daniel Tofan, Iustin Zavate, Alessia Nedelcioiu, Elena Maierean, Sabrina Onofrei, Andreea Balean, Alex Tocilă, Alexandra Sulim, Cezar Moțoc, absolvenții cursului, și-au exprimat, de asemenea, recunoștința și aprecierea pentru oportunitatea pe care instituția le-a oferit-o, aceea de a-și exploata pasiunea, de a se perfecționa într-un domeniu de actualitate și de a-și pune în valoare lucrările.

„Eu sunt student la Economie și am venit la cursul de foto doar din pasiune și curiozitate. Mulțumim Casei de Cultură a Studenților pentru faptul că ne-a pus la dispoziție această oportunitate, pentru infrastructură, dotări. Am putut folosi camere, am exersat pe echipamente mult mai scumpe față de ceea ce ne-am permite. Mulțumim și Alexiei Plăcintă pentru că ne-a oferit punctul de plecare pentru această expoziție, echipei și Emei Motrescu pentru toată dedicarea și munca ei”, a spus unul dintre studenți.

„Când m-am înscris la acest curs, nu aveam foarte multe așteptări. Credeam că voi edita ceva materiale, lucruri de acest gen. În realitate am rămas surprins într-un mod cât se poate de plăcut. Am învățat, am cunoscut ce înseamnă să folosești o cameră, cum să faci o poză, cum să privești un peisaj”, a mai completat unul dintre cursanți.

· Lucrări pe teme variate

Cât privește lucrările studenților de la Litere și Științe ale Comunicării, inițiativa expunerii lor a fost sprijinită de universitarii implicați în coordonarea cursurilor și seminariilor acestor discipline: asist. univ. drd. Mădălina Toma, lector univ. dr. Ioana Mititelu și lector univ. dr. Ștefan Sfichi.

Materiale video, postere expresive, animații, documentare, reclame, au fost câteva dintre formele prin care tinerii au ales să-și exprime viziunea, aceștia explorând teme variate – de la provocările sociale actuale, tradiții, atracții din județ, până la introspecție personală.

Studenții au avut ocazia să-și prezinte lucrările, să vorbească despre procesul creativ și să primească feedback din partea publicului.

Lucrările prezentate de tineri au inclus:

· Documentare CRP: Oameni mici, puteri mari – Dorina Craveț și Otilia Gradinari (CRP, An 2); TakinBackAugust – Vențel Nemeceslaus și Valentin Parasca (CRP, An 2); Telefonul pe care nu l-am dat niciodată – Ancuța Melniciuc și Monica Bolohan (CRP, An 2); Mănăstirea Piatra Tăieturii – Andreea Gheliuc și Taisiia Bivolaru; Taina oului încondeiat – Rodica Bolohan și Lupu Geanina (CRP, An 2); Tradiție în Bucovina – Maria Onică (CRP, An 2).

· Documentare MD: Viața pe opt roți – Cosmin Agavriloaei (MD, An 1); Povești sub piele – Bianca Lucuțar (MD, An 1); Ipotești. Vocile trecutului – Ana Maria Bordianu și Cristina Chibici (MD, An 1); This is where we begin, and never stop – Luca Varganici (MD, An 1); Timpul – Carlina Ionetz; The colors of sound – Georgiana Seniuc (MD, An 1); Totul începe cu o pereche – Robert Onuțu (MD, An 1).

· Emisiuni realizate de studenții de la Media Digitală, Anul 3: Ce spun studenții, Minte-mă frumos, Survival Kit, USV Express.

· Animații realizate de studenții de la Media Digitală, Anul 3: Atmosfera Sucevei, Decked, Hank's Heist, Sunflower, Pisicile.