Dialog despre poezie cu poeta Ioana Nicolaie, vineri, la Seara de Poezie 13

Casa de Poezie Light of ink and Palo Santo Shop, Bar and Coffee Hub, în parteneriat cu Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava și Editura Paralela 45, organizează, vineri, 6 iunie 2025, începând cu ora 20.00, Seara de Poezie 13 (serile 2025 vara), eveniment cultural ce se va desfășura în Palo Santo Shop, Bar and Coffee Hub (Strada Bistriței 8, cartier Obcini, Suceava).

La această ediție, sucevenii și nu numai au parte de un dialog despre poezie cu poeta Ioana Nicolaie. Prezintă poetul Vlad Sibechi, cronicar literar. Moderatoare, poeta Adela Șulea. Organizator: prof. Gheorghe Cîrstian, Casa de Poezie Light of ink. Coorganizator: Robert Șröder, Palo Santo România.

Ioana Nicolaie (n. 1974, Sângeorz-Băi) este scriitoare, publicistă, profesoară de literatură și coordonatoare de ateliere de scriere creativă. Este membră a Uniunii Scriitorilor din România și a PEN România. A publicat: volume de versuri: Poză retuşată, Nordul, Credinţa, Cenotaf, Autoimun (nominalizat la Premiile Radio România Cultural, a câștigat Premiul „Cartea Anului” al USR), Noctiluca, antologia Lomografii; romane: Cerul din burtă, O pasăre pe sârmă, Pelinul negru (Premiul pentru proză al Revistei Ateneu; desemnat Cartea Anului de către „Cititorul știe mai bine”, concurs inițiat de Librăriile Cărturești), Cartea Reghinei (laureată a Premiilor Radio România Cultural 2020, Observator Lyceum, Premiul Național de Proză Iași și Premiul Agenția de Carte), Tot înainte (bestseller Humanitas), Miezul inimii, Drumul spre Soare-Răsare); literatură pentru copii: Aventurile lui Arik, Arik și mercenarii, Ferbonia, Vertijia, Călătoria lui Medilo, Spionul Kme, Salvarea lui Onux, Zmeul Robot; sub pseudonimul Robert Ersten a publicat Cum am supraviețuit clasei a VIII-a și Cum să spui te iubesc. A publicat antologia grupului Liternauții.

Anul acesta i-a apărut ediția a doua a volumului Cerul din burtă. A fost nominalizată la premii naționale și internaționale, cel mai important fiind Eastern European Literature Award.

Volumele ei au fost traduse în bulgară, sârbă, suedeză, macedoneană, germană. A fost inclusă în douăzeci și opt de volume colective românești și în numeroase reviste și antologii străine. Invitată pentru lecturi și conferințe la numeroase festivaluri naționale și internaționale de literatură.