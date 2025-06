În misiune

Firma înființată de un sucevean a ajuns să asigure protecție pentru vedete internaționale sau pentru familii celebre din toată lumea.

Cel care a pus bazele acestei companii este Bogdan Amărculesei, iar firma a ajuns să lucreze cu nume celebre din diferite domenii, inclusiv actori de la Hollywood.

Ulterior, s-a alăturat și un alt sucevean, Radu Bădăluță, care a devenit un fel de ”veteran” al acestor activități de protecție.

Ultima vedetă căreia sucevenii i-au asigurat protecția este celebrul actor Kevin Spacey, timp de mai multe zile.

E vorba de o serie de evenimente prestigioase care au avut loc în Franța, cum ar fi Gala Better World Fund - un eveniment caritabil de top, dedicat sustenabilității globale, The Global Gift Gala - organizată de Eva Longoria și Lauren Sanchez (soția lui Jeff Bezos), o gală exclusivistă dedicată cauzelor umanitare, respectiv Gala amfAR – unul dintre cele mai respectate evenimente de caritate din lume, unde actorul Kevin Spacey a avut o discuție cu actorul Leonardo DiCaprio și cu miliardarul Jeff Bezos.

Kevin Spacey este doar una dintre celebritățile cu care oamenii din firma lui Bogdan Amărculesei au intrat în contact.

Lista îi mai cuprinde pe fotbaliștii James Rodríguez și Karim Benzema, pe rapperul 50 Cent, dar și familia Ambani din India și familia regală din Kuweit.

· Atenții de la clienți mulțumiți, dar au fost și clienți mai excentrici

Cei implicați în aceste activități spun că e o muncă solicitantă, mai ales când au de a face cu vedete de cinema, când interesul fanilor și al presei, inclusiv cea de scandal, este unul imens.

”Sunt misiuni de intensitate foarte mare, dar respectarea protocolului este esențială pentru noi. De-a lungul timpului au fost și mici incidente, dar de fiecare dată am reușit să le rezolvăm rapid și fără să degenereze. Au fost și clienți dificili, am fost și urmăriți în trafic, dar face parte din meseria pe care am ales să o practicăm”, a arătat Radu Bădăluță, unul dintre sucevenii implicați în misiunile de protecție a unor celebrități.

Acesta a recunoscut că sunt persoane cărora le asigură securitatea care sunt mai calde și altele mai reci. De aceea, la finalul unor misiuni a avut plăcuta surpriză să primească un mic cadou, fie în bani, fie în ceasuri, semn că și-a făcut treaba cum scrie la carte, iar persoanele care au beneficiat de protecție au fost mulțumite de servicii.

Au existat și clienți mai excentrici, care pe proprietățile lor imense aveau adevărate grădini zoologice, cu lei, tigri, girafe și alte animale sălbatice și pe care le admirau doar de la distanță.

· În misiunile din Africa au avut dreptul de a purta arme de foc

Dacă pentru astfel de misiuni, din Europa în special, protecția se asigură doar cu arme neletale, cu totul altfel stau lucrurile pentru misiunile pe care le-au avut prin țări din Africa, respectiv Congo, Mali sau Ghana.

”În țările din Africa regimul armelor este cu totul diferit, iar faptul că am lucrat pentru structuri guvernamentale ne-a creat posibilitatea de a purta arme de foc pentru a fi eficienți”, au precizat oamenii care fac parte din compania înființată de Bogdan Amărculesei.

Pentru a ajunge să fie acreditați la nivel internațional pentru meseria pe care o practică este nevoie de cursuri de pregătire în țări precum Anglia sau Polonia, iar după obținerea acestei diplome totul depinde doar de profesionalismul de care dau dovadă în contractele încheiate.

”Pentru a practica această meserie nu trebuie să ai doar masă musculară. Contează și alte aspecte în pregătire, cum ar fi să știi să acorzi prim ajutor medical, să gestionezi cu tact o situație tensionată, dar și alte evenimente neprevăzute”, au mai arătat sucevenii implicați în protecția unor personalități de rang internațional.

Dacă misiunea de la Cannes s-a finalizat cu brio, în curând urmează o nouă provocare, în luna august, la Festivalul de Film de la Veneția, dar și alte misiuni curente, în funcție de contractele pe care firma Platinum Close Protection le are în derulare.

· Confidențialitatea, cuvântul de bază pentru clienți

Compania Platinum Close Protection, care are sediul la Londra, a fost fondată în urmă cu 8 ani de Bogdan Amărculesei, un profesionist dedicat domeniului securității, cu o viziune clară: oferirea unor servicii de protecție executate la cele mai înalte standarde internaționale.

Unul dintre colaboratorii esențiali ai companiei este Radu Bădăluță, un profesionist de încredere, prezent constant la cele mai importante evenimente internaționale unde Platinum Close Protection asigură protecția invitaților de top.

”Firma noastră este un nume de referință în industria securității private, activând în cele mai exclusiviste medii și oferind protecție personalizată pentru o categorie extrem de selectă de clienți: celebrități de la Hollywood, membri ai familiilor regale, artiști internaționali și personalități influente din business și filantropie.

Platinum Close Protection este recunoscută nu doar pentru rezultatele sale excepționale, ci și pentru pregătirea riguroasă a agenților, absolvenți ai celor mai importante academii internaționale de close protection, specializați în gestionarea riscurilor, securitate VIP, evacuări rapide, analize de risc și protocol diplomatic.

De asemenea, oferim servicii pentru numeroși alți clienți cu profil extrem de înalt, însă, din respect pentru confidențialitatea acestora și în baza contractelor de tip NDA (non-disclosure agreement), nu putem dezvălui identitatea lor public”, au transmis reprezentanții companiei în care sucevenii sunt implicați.

Mai trebuie amintit că firma a fost premiată pentru profesionalismul excepțional și discreția impecabilă în cadrul uneia dintre cele mai exclusiviste gale internaționale, Gala iSuccess.

”Această recunoaștere confirmă angajamentul nostru de a oferi servicii de protecție de cel mai înalt nivel pentru o clientelă selectă și exigentă, la nivel global”, au mai arătat reprezentanții Platinum Close Protection.