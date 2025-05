Miercuri, 28 Mai 2025 (12:25:27)

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a semnat, zilele trecute, un proiect pe fonduri europene, cu o valoare de 85 de milioane de euro, pentru modernizarea a 53 de kilometri de drumuri județene. Într-o conferință de presă susținută împreună cu directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est, Vasile Asandei, Gheorghe Șoldan a subliniat faptul că acesta este cel mai mare proiect din istoria județului, pe fonduri europene, pentru modernizarea infrastructurii de drumuri județene.

Șoldan a precizat că prin acest proiect se vor moderniza DJ 209 A Fălticeni – Horodniceni – Cornu Luncii – Mălini – Slatina, DJ 209B Mălini – Văleni, DJ 177C Păltinoasa – Valea Moldovei și DJ 209 A km 14+278. Proiectul mai include și reabilitarea a 22 de poduri, precum și amenajarea a 40 de stații de autobuz, aproximativ 20 de kilometri pentru piste de biciclete, patru stații de încărcare electrică. Populația deservită direct va fi de aproximativ 50.000 de locuitori din județul Suceava.

„Este cel mai amplu proiect pe fonduri europene și mulțumim din suflet domnului Vasile Asandei pentru sprijin și pentru buna colaborare avută în aceste luni. Este un proiect foarte important pentru județul Suceava, fiindcă am spus-o și în campania electorală de anul trecut, ne vom prioritiza investițiile și unul dintre lucrurile importante pentru județul Suceava este infrastructura de drumuri județene. Acest proiect a fost depus pe data de 21 martie 2025 și împreună cu echipa de la Consiliul Județean am luat și am ținut legătura constant cu cei de la ADR Nord Est pentru a ajunge la semnarea lui. Acest proiect înseamnă modernizarea câtorva drumuri județene și înseamnă automat prosperitate pentru județul Suceava, fiindcă sucevenii se vor bucura de o zonă cu drumuri județene foarte, foarte modernizate”, a precizat Șoldan, care a arătat că sursa de finanțare europeană este Programul Regional Nord-Est 2021 – 2017.

· Lucrările pentru modernizarea celor 53 de kilometri de drumuri vor dura doar doi ani

Valoarea totală a proiectului este de 431,128 de milioane de lei, adică aproximativ 85 de milioane de euro, din care finanțarea europeană nerambursabilă este de 295,229 milioane de lei, iar contribuția Consiliului Județean va fi de 135,898 milioane de lei. Președintele CJ Suceava a precizat că în perioada următoare va fi organizată licitația pentru modernizarea celor 53 de kilometri de drumuri județene, iar termenul de execuție a lucrărilor va fi de doi ani.

„Ne dorim să avem acest drum finalizat în maxim doi ani de zile. Nu vom aștepta să intrăm în campania electorală din 2028 cu acest drum și nu ne dorim să întâmpinăm dificultăți, cum au mai fost alte dificultăți în județul Suceava. De asta am rugat echipa de la proiecte europene să stabilim încă de la început 24 de luni execuție pentru aceste drumuri județene”, a transmis Șoldan.

La rândul său, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est, Vasile Asandei, a ținut să aprecieze munca depusă de CJ Suceava pentru a ajunge în faza de aprobare și semnare a acestui proiect, dar și munca ce va urma pentru implementarea lui.

„A fost o muncă intensă pe acest proiect și desigur și pentru alte proiecte pe care le avem împreună. Vreau să vă mulțumesc și eu, dumneavoastră, și echipei dumneavoastră, pentru că sunt extrem de multe lucruri de detaliu care trebuie bine făcute, bine gândite pentru ca la final să avem un proiect bun”, a transmis Vasile Asandei, care a arătat că și acest proiect demonstrează cât de importante sunt fondurile europene pentru dezvoltare. El a evidențiat faptul că CJ Suceava a obținut prin acest proiect o finanțare europeană extrem de mare pentru modernizarea infrastructurii de drumuri județene.