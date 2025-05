Muncă și satisfacții!

Afacerea unei familii din satul Hurjuieni, comuna Gălănești, care cultivă o suprafață mare de teren cu căpșuni, are tot mai mult succes de la an la an, căpșunile de Hurjuieni fiind prezente în tot mai multe magazine mari din Suceava și nu numai.

În ciuda vremii proaste, în aceste zile, fermierii au început recoltarea primului lot de căpșuni. Ploaia sâcâietoare face grea recoltarea.

Angajatele familiei Moloce culeg căpșunile printre reprizele de ploaie, cu pelerinele în cap, iar în reprizele puternice de ploaie se adăpostesc în mașini.

Cel mai important este că primele căpșuni de Hurjuieni sunt deja la vânzare.

Căpșunile se produc pe fluxuri, de la final de mai și până prin octombrie

Adrian Moloce a declarat pentru Monitorul de Suceava că în acest an are producție de căpșuni pe 10 hectare. Primul lot este cules acum, în ciuda vremii.

Căpșunile trebuie culese pentru că sunt la momentul prielnic de recoltare, iar fiecare zi de întârziere este un pericol real de diminuare a producției. Umiditatea excesivă aduce riscul de stricare a fructului, de putrezire.

Fermierul ne-a explicat că producția a fost gândită în așa fel încât să aibă căpșuni proaspete, pe fluxuri, de la final de mai și până la început de octombrie.

Fermierii au deja contracte importante de livrare, cu mari magazine din Suceava.

Căpșunile de Hurjuieni vor fi văzute în destul de multe magazine și sunt vândute și de la un punct de desfacere local, de la Gălănești, de la marginea drumului național.

Acum, fermierii se roagă să fie vreme bună, soare, cald, și să fie feriți de grindină, pe parcursul verii.

Au pus în practică ce au învățat în Germania, la cules de căpșuni

Adrian și Simona Moloce sunt încă tineri, ambii până în 40 de ani, dar au deja mulți ani de ”căpșunărit” în spate.

Au mers prima dată în Germania în anul 2008.

”Am lucrat în jur de 7 ani, în sezon, în Germania, la cules de căpșuni. Am văzut cum procedau cei de acolo, am învățat, zic eu, ceva meserie și am pus-o în practică”, ne-a relatat fermierul, într-un material anterior din Monitorul de Suceava.

Au început cu o suprafață de 30 de ari, au văzut că au vândut imediat producția și au crescut de la an la an, în mod accelerat.

Așa au ajuns la 10 hectare cultivate, numai pe teritoriul comunei Gălănești.

Producția și soiurile sunt gândite în așa fel încât sezonul de cules să se întindă pe toată lunile de vară și o parte din toamnă.

Familia Moloce spune că a intrat relativ ușor pe piața marilor magazine:

”Nu știu cum e la alte legume și fructe, dar dacă ai o cantitate de căpșuni cu care să poți mulțumi lanțul de supermarketuri îi vei atrage. Ideea este că trebuie să ai continuitate și calitate”, ne explică bărbatul.

Familia Moloce își asigură traiul pe tot parcursul anului din cultivarea căpșunilor și din ceva agricultură clasică. Sună frumos, este de apreciat, însă munca este infernală, de dimineață până seară.

Forța de muncă este formată în mare parte din localnice.

Dacă fermierii nu ar fi serioși cu plata, evident că femeile culegătoare nu ar putea fi ținute aproape.

Un mic magazin de la marginea drumului național care străbate comuna Gălănești este un important punct de vânzare al ”Căpșunilor de Hurjuieni”. Cu acest mic punct de vânzare familia Moloce are foarte mult succes și și-a construit micul brand.

În județ mai sunt și alți cultivatori de căpșuni, însă, cel puțin din informațiile celor de la Direcția Agricolă, nici unul nu se apropie de suprafața de 10 hectare cultivată de familia Moloce.