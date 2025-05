Miercuri, 28 Mai 2025 (10:05:20)

Unul dintre cei mai cunoscuți artiști bucovineni, remarcat îndeosebi la nai și la chitară, Romeo Constantin Grosu, este pe scenă de peste 40 de ani. Profesorul universitar dr. Irina Zamfira Dănilă, de la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, a scris despre el că are „o ușurință nativă în mânuirea instrumentelor” și că ceea ce impresionează „la acest veritabil artist” este „ușurința cu care poate trece, în interpretare, de la un instrument la altul, memoria prodigioasă, vastitatea și calitatea repertoriului pe care îl deține și care cuprinde o varietate mare de genuri: de la muzică veche din zona Câmpulungului și a Rădăuțiului (Țărăneasca, Bătrâneasca de la Fundu Moldovei, Bătrâneasca de la Rădăuți, De doi, Hora Câmpulungului, a Cernăuțiului, Bătuta lui Ilie Cazacu, Jocul Caprei, Jelea miresei etc.), la prelucrări instrumentale ale unor cover-uri de cea mai bună calitate, muzică ușoară și rock” (2019, pp. 112-113/ Irina Zamfira Dănilă, Valori ale patrimoniului muzical folcloric bucovinean: familia Flocea-Grosu din comuna Pojorâta, județul Suceava. Anuarul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, anul XII, 2019, pp. 108-123).

Romeo Grosu are 51 de ani, din care de 45 de ani este pe scenă. Face partea din a treia generație a unei vechi familii de muzicanți bucovineni, neamul Flocenilor din Pojorâta. Ne-a spus că prima dată a urcat pe scenă la vârsta de 6 ani pentru a cânta la cobză alături de bunicul său, Octavian Flocea, de unchiul său, Darie (Didi) și de Ansamblu folcloric „Arcanul” din Fundu Moldovei.

La vioară, fluier, chitară și la cobză a învățat să cânte singur, datorită talentului muzical și abilității naturale în mânuirea instrumentelor muzicale. Ca elev la Câmpulung Moldovenesc, a frecventat și cercul de muzică instrumentală de la Casa Pionierilor (echivalentul din perioada comunistă a Clubului/ Palatului Copiilor de acum), „unde a deprins tehnica de bază a altor instrumente (clarinetul, saxofonul, contrabasul, chitara bas, acordeonul, pianul), fiind susținut în studiul acestora de profesorul său, Niță Bârsă”, după cum a notat prof. Irina Zamfira Dănilă.

De la vârsta de 12 ani a început să cânte la nunți, împreună cu unchiul său, Didi Flocea și cu interpretul Ticu Poienaru, în colaborare cu taraful „Rapsozii Câmpulungului”. Acum stăpânește 17 instrumente muzicale: instrumente cu coarde - vioară, chitară, cobză, contrabas; cu clape - pian, orgă, acordeon; percuție - tobe și „toba de coastă”; instrumente de suflat – nai, fluier, clarinet, trompetă, saxofon alto, saxofon soprano, muzicuță și trombon. Prof. Dănilă apreciază că interpretarea lui Romică Grosu „este una deosebit de expresivă, deoarece el consideră că aceasta trebuie să fie calitatea principală a muzicii – aceea de a transmite emoție”.

Întrebat care este instrumentul preferat, Romică Grosu ne-a răspuns, fără ezitare: chitara, naiul și clarinetul. „Inima mea merge în două direcții – folclor și rock. Cu chitara în mână nu mă tem să cânt cu nimeni. Seara, când ajung acasă, ascult muzică clasică”, a mărturisit Romeo Grosu. La celelalte instrumente consideră că este „un bun executant”.

A devenit primul muzician profesionist din familie, după ce a absolvit Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, în anul 2005. Fratele său, Alexandru, i-a urmat exemplul, a studiat muzica la Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice din cadrul Universității de Arte ,,George Enescu”din Iași și este poli-instrumentist la ansamblul artistic profesionist „Constantin Arvinte" din acest oraș. Fiica sa, Teodora, este absolventă de muzicologie la universitatea din Cluj și este în primul an de studii de master la Universitatea de Arte ,,George Enescu” din Iași. Teodora cântă la nai, de multe ori alături de tatăl său.

Ca profesor de muzică, Romeo Grosu a învățat sute de copii să cânte, atât ca profesor de muzică la Școala pentru copii cu nevoi speciale, cât și la Clubul Copiilor din Câmpulung, unde de doi ani este și director. Pe lângă activitatea didactică, împreună cu alți trei artiști a format taraful „Rapsozii Câmpulungului” și cochetează cu o trupă de rock, cu care cântă la diverse evenimente. „La 6 ani am urcat pe scenă, acum am 51 de ani și nu am coborât”, mai spune Romeo Grosu.