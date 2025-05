Joi, 22 Mai 2025 (18:43:10)

Record de participare la cea de-a XIII-a ediție a Marșului „Antiviolență, antidrog, antitutun și de prevenire a accidentelor rutiere”, organizat joi, 22 mai 2025, în municipiul Suceava, de Asociația de ajutorare a copiilor și tinerilor dotați și talentați „Euroactiv” și Biroul Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Suceava.

Peste 2.200 de elevi de la școli din municipiul Suceava, dar și de la mai multe școli din județ, însoțiți de aproximativ 130 de cadre didactice, au participat la marș, purtând pancarte cu mesaje antiviolență, antidrog, antitutun, antibullying etc. Elevii au profitat de vremea frumoasă și s-au adunat în jurul amiezii pe Stadionul Areni, s-au organizat pe grupuri, pe școli, și au pornit în marș pe B-dul. 1 Mai, Primărie – Magazin Bucovina – Str. Ștefan cel Mare - BCR - până pe esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, unde au asistat la o simulare a unui accident rutier. Cele două autoturisme puse la dispoziția organizatorilor pentru efectuarea simulării accidentului rutier aparțin S.C. Alin For You SRL.

La marș au fost prezenți, pe esplanada Casei de Cultură, și reprezentanți ai Prefecturii Suceava, ai Primăriei Municipiului Suceava, ai Inspectoratului Școlar Județean Suceava, ai Inspectoratului de Poliție al Județului Suceava, ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava, ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” Suceava, instituții partenere în organizarea marșului, alături de Tipografia Mușatinii și de S.C. MARVEL SRL.

· Sensibilizarea opiniei publice și a factorilor de decizie

Printre participanți s-au aflat profesorul Mihai Greciuc, preşedintele Asociaţiei „Euroactiv”, inițiatorul și sufletul acestei acțiuni cu tradiție în municipiul Suceava, alături de mulți voluntari ai Asociației „Euroactiv”.

„Acțiunea <Fii conştient, nu dependent>, marșul ajuns la a XIII-a ediție, s-a desfășurat în cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului 2025 și are ca scop sensibilizarea opiniei publice și a factorilor de decizie în vederea diminuării obstacolelor și de prevenire a consumului de droguri, plante etnobotanice, violență, tutun și accidente rutiere”, a declarat profesorul Mihai Greciuc.

Inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Suceava, prof. Ciprian Anton, prezent la eveniment, a declarat că asemenea activități ar trebui să se desfășoare măcar o dată pe lună, dacă nu săptămânal, „pentru că toți elevii trebuie să conștientizeze că este foarte important să respecte regulile, să cunoască aceste reguli și să se ferească de pericole”.

Comisarul-șef Ionuț Epureanu a prezentat o statistică, anunțând că, din păcate, „de la începutul anului, avem 12 persoane decedate în accidente rutiere grave, însă prin comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, se observă o scădere, pentru că anul trecut, până la această perioadă, erau 25 de persoane decedate în județul Suceava în accidente rutiere grave. Avem o evoluție descendentă. Asta spune multe și despre implicarea factorilor locali”, Ionuț Epureanu mulțumind Prefecturii Suceava, „care ne-a pus la treabă, dar este o muncă frumoasă, în sprijinul comunității”. Și prefectul Sucevei, Traina Andronachi, a mulțumit organizatorilor pentru mobilizarea exemplară, pentru că „ne dorim cu toții să avem o populație conștientă asupra riscurilor la care ne expun neatenția, respectiv circulația haotică”.