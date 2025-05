Opinie tranșantă

Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a salutat alegerea lui Nicușor Dan în funcția de președinte al României, dar trage și un semnal de alarmă vizavi de credibilitatea instituțiilor statului, grav șubrezită în ultimii ani.

”După votul clar exprimat de români, nu mai avem nevoie de nicio demonstrație a faptului că românii sunt ferm atașați apartenenței țării noastre la Uniunea Europeană, la NATO, la valorile democrației occidentale și la tot ceea ce înseamnă libertăți fundamentale. Românii au spus cu o voce puternică și clară că drumul început de țara noastră în urmă cu 35 de ani trebuie să continue, că România nu are altă opțiune decât apartenența la familia popoarelor occidentale. Ori de câte ori țara noastră s-a aflat în momente de cumpănă, românii au știut să se mobilizeze și să demonstreze o unitate uriașă în jurul unor valori și credințe comune. Duminică, români din țară și din diaspora au mai scris o pagină din istoria frumoasă a țării noastră, stând la cozi pentru a alege drumul cel mai bun pentru viitorul familiilor lor”, a arătat Ioan Balan.

Deputatul sucevean mai spune însă că alegerile de duminică au arătat că în România sau în diaspora românească sunt foarte mulți oameni care-și doresc schimbări fundamentale și reforme radicale în țara noastră. Sunt românii care și-au pierdut încrederea în instituțiile publice din România și în capacitatea acestora de a lucra pentru oameni.

”Viitorul Președinte și viitorul Guvern au misiunea deosebit de dificilă de a înlătura dezbinarea adâncă din societatea românească și de a-i uni pe toți românii în jurul unor scopuri și idealuri comune. Am mai făcut acest lucru și ne-a ieșit foarte bine! Deci, se poate! Prin noi înșine am reușit să scăpăm de comunism, prin noi înșine am reușit să depășim tranziția dureroasă, prin noi înșine am reușit să aderăm la UE, la NATO și suntem pe cale să aderăm și la OECD, grupul țărilor cel mai puternic dezvoltate.

Așadar, după ce febra alegerilor se va duce, și se va duce repede, România are nevoie de o recredibilizare rapidă a statului în ochii cetățenilor săi. Este un imperativ, nu o opțiune! Lucrul acesta nu se poate câștiga decât prin muncă, prin reforme și printr-un mod onest de a guverna, la nivel național și local, prin oameni onești și buni profesioniști care să conducă politicile publice. Toți românii care au votat duminică, indiferent de opțiunea lor, au dat un mesaj clar! ”Reformați România”, căci dintr-o Românie reformată, performantă și modernizată vom câștiga cu toții!”, a concluzionat Ioan Balan.