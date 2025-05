Unde fugim de acasă...

· Expoziția „Sarea – mineral și aliment”, la Muzeul de Științele Naturii

La Muzeul de Științele Naturii din municipiul Suceava s-a deschis expoziția „Sarea – mineral și aliment”. Organizată de Muzeul Național al Bucovinei, expoziția este accesibilă publicului, intrarea fiind gratuită, și poate fi vizitată până pe 15 iunie 2025.

Expoziția „Scurtă istorie despre GOPO”, la Muzeul de Istorie

O scurtă istorie despre Ion Popescu-Gopo și despre simpaticul lui omuleț, desene, filme, afișe, premii, tehnică de fim, aparate de filmat, aparate de proiecție, pe toate le găsiți la Muzeul de Istorie Suceava, până pe 6 iulie. Intrarea este gratuită.

Expoziția „Lumina ta, Lumina mea”, la Muzeul de Istorie

La Muzeul de Istorie din municipiul Suceava puteți vizita Expoziția „Lumina ta, Lumina mea”, expoziție contemporană de fotografie din China și România. „Organizată de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Ambasada Republicii Populare Chineze în România și Asociația Arts and Culture Promotion, expoziția reunește pe simezele Muzeului de Istorie lucrările a 10 fotografi români și a 10 fotografi chinezi. Expoziția este accesibilă publicului, în perioada 14 mai - 15 iunie, intrarea fiind gratuită.

First Kids on Mars, la Iulius Mall Suceava

În perioada 15 mai – 15 iunie, copiii sunt așteptați la First Kids on Mars, la Iulius Mall Suceava, expoziția interactivă și educativă unde cei mici învață despre sistemul Solar și planeta Marte. Expoziția îi invită pe micuți într-o misiune de colonizare a planetei Marte prin intermediul mai multor jocuri interactive, iar copiii vor afla mai multe despre provocările umanității de cucerire a spațiului, despre gravitație și viaţa astronauților. În plus, vor experimenta elemente ale realității augmentate și vor face cunoștință cu robotul Curiosity, care îi îndrumă cu ajutorul unor aplicații speciale educaționale. Mai multe informaţii despre bilete găsești pe site-ul iuliusmall.com.

CircoBellucci, la Suceava, cu un nou spectacol, 16 mai - 2 iunie, la Shopping City

CircoBellucci, la Suceava, cu un nou spectacol, până pe 2 iunie, la Shopping City. Bilete pe https://www.entertix.ro/g/733/circo-bellucci.html sau direct de la casieria circului, deschisă cu două ore înaintea fiecărui spectacol. ViaggioNelTempo - show-ul care te va purta într-o călătorie cum nu s-a mai auzit! Din 1787 în prezent, trecem prin toate stilurile muzicale cu ajutorul unei telecomenzi magice, desigur, alături de cei mai buni acrobați, dansatori, clovni și actori. Zilnic - ora 18:00; Sâmbătă - 15:00 și 18:00; Duminică - 11:30 și 15:00. În zilele de miercuri - preț unic 40 lei (la tribună); Marți nu sunt spectacole.

Joi, 22 mai

· Marșul „Antiviolență, antidrog, antitutun și de prevenire a accidentelor rutiere”

Asociația de ajutorare a copiilor și tinerilor dotați și talentați „Euroactiv” și Biroul Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Suceava organizează joi, 22 mai, între orele 12:30-14:30, Marșul „Antiviolență, antidrog, antitutun și de prevenire a accidentelor rutiere”. Traseul marșului: Stadionul Areni, bdul 1 Mai, Primărie – Magazin Bucovina – str. Ștefan cel Mare - BCR - până pe Esplanada Casei de Cultură Suceava (unde se va desfășura o simulare a unui accident rutier).

· Primul album al Grupului Tradițional Dor, din Moara, va fi lansat joi, la Casa de Cultură Suceava

Primul album al Grupului Tradițional Dor, din Moara, „Îmblî doru' pi carari”, va fi lansat, joi, 22 mai 2025, de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava. Grupul marchează astfel 20 de ani de activitate. În premieră, Corala Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava va interpreta două piese folclorice din repertoriul Grupului Tradițional Dor. Pe scena suceveană vor evolua și invitații speciali Angelica Flutur, Călin Brăteanu, Grigore Gherman, care vor fi acompaniați în spectacol de instrumentiștii „Dor-ului”, precum și mulți alți invitați surpriză. Biletele se pot achiziționa online (iabilet.ro) și de la secretariatul Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava. Contact Grupul Tradițional Dor: 0774 433 576; e-mail: grupuldor@gmail.com.

Vineri, 23 mai

· Vernisajul expoziției de pictură „Simfonia Florilor”

Vernisajul expoziției de pictură „Simfonia Florilor”, expoziție realizată de Grațiela Țurțu, va avea loc vineri, 23 mai 2025, la ora 13:00, la Galeria Bibliotecii Bucovinei (Hol, Etajul I, Corp A). Prezintă: drd. Delia Leizeriuc.

Sâmbătă, 24 mai

· Regal rugbistic, la Gura Humorului

La Gura Humorului, pe stadionul Tineretului, are loc un regal rugbistic. Este vorba de prima etapă a Campionatului Național de Rugby în 7. Pe lângă RC Gura Humorului, mai joacă la Gura Humorului echipele din Cluj-Napoca, Arad, Sibiu, Iași, Petroșani și Timișoara Meciurile vor avea loc între orele 10.00 și 14.00

Duminică, 25 mai

· „Retro Parada Primăverii”, în centrul Sucevei

Retromobil Club Suceava va organiza, la acest final de săptămână, o nouă ediție a evenimentului ”Retro Parada Primăverii”, zeci de mașini retro de colecție urmând a putea fi admirate duminică, 25 mai 2025, între orele 10.00 și 15.00. Expoziția de mașini retro revine în centrul Sucevei, pe esplanada centrală. Va fi un adevărat regal retro, numărul de colecționari de mașini de epocă crescând constant în ultimii ani. Unii dintre ei dețin mașini rare și scumpe.

Miercuri, 28 mai

· Evenimentul „Împreună Construim Zâmbete!”, în centrul Sucevei

Asociația Sindrom Down Suceava organizează miercuri, 28 mai 2025, pe esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, între orele 10:30-14:30, evenimentul „Împreună Construim Zâmbete!”. Organizatorii propun sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele persoanelor diagnosticate cu sindromul Down și combaterea discriminării acestora.