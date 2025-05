Recunoaștere

Bilanț impresionant de premii acordate participanților din cadrul Departamentului de Electrotehnică al Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), la o nouă ediție a European Exhibition of Creativity and Innovation – EUROINVENT 2025 de la Iași.

Cadrele didactice, cercetătorii și studenții departamentului au fost răsplătiți pentru lucrările lor de cercetare cu nu mai puțin de două medalii de aur, două de argint, un premiu special, iar Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava i-a fost acordată o diplomă de excelență.

Cea de-a XVII-a ediție a European Exhibition of Creativity and Innovation (EUROINVENT 2025) a promovat peste 600 de invenții și proiecte de cercetare, din mai mult de 30 de țări. Lista participanților a inclus universități, institute de cercetare consacrate și companii, care și-au prezentat cele mai bune produse și invenții pe parcursul a două zile.

La această ediție EUROINVENT 2025 Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a obținut patru medalii importante pentru soluții concepute în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Departamentul de Electrotehnică, pentru care au lucrat cadre didactice, cercetători și studenți, beneficiind de îndrumarea oferită de prof. univ. dr. ing. Laurențiu-Dan Milici și de as. univ. dr. ing. Ciprian Bejenar.

Astfel, o medalie de aur a fost obținută pentru invenția ”Method And System For Increasing Heating Power”, avându-i inventatori pe Ciprian Bejenar, Marian Bejenar, Andrei-Dumitru Nașcu, Daniel Hrițcan, Vasile-Eusebiu Toader și Laurențiu-Dan Milici. Medalie de argint a primit invenția ”Hybrid Solar System With Automatic Adjustment”, avându-i inventatori pe Visarion-Cătălin Ifrim, Ciprian Bejenar, Constantin Ungureanu, Laurențiu-Dan Milici și Pavel Atănăsoae.

Medalie de aur a obținut în concurs și invenția ”System For Saving Low-Beam Light Sources And Method For Adjustment”, avându-i inventatori pe Gheorghiță-Stelian Mihăilescu, Ciprian Bejenar, Laurențiu-Dan Milici, Ștefan-Bogdan Dulgheru, Radu-Dumitru Pentiuc și Pavel Atănăsoae.

O a doua medalie de argint a luat invenția ”Sunshade System With Dynamic Adjustment For Vehicles Windscreen”, avându-i inventatori pe Ciprian Bejenar, Alexandru Leonte, Laurențiu-Dan Milici, Andrei-Emanuel Pașcan, Mihai Dimian, Daniela Irimia, Constantin Ungureanu și Ciprian Afanasov.

Totodată, lucrarea ”Method And System For Increasing Heating Power” a fost premiată cu un Premiu special din partea Asociației “Justin Capră”, pentru preocupările inovative ale colectivului, inclusiv în direcția Echipamentelor și Sistemelor de Comandă și Control pentru Autovehicule.

În cadrul importantei competiții, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Teritorială Durabilă (URBAN-INCERC) a acordat o Diplomă de excelență Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava în semn de recunoaștere a realizărilor inovative extraordinare în domeniul ingineriei electrice.