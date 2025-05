Deşi campionatul de bambilici poreclit Superliga mai are de derulat încă o etapă, echipele sunt deja aşezate la locurile lor: campioana şi vicecampioana sunt stabilite, iar locurile 3 şi 4, cele care urmează să se facă de râs în preliminariile Conference League, sunt şi ele adjudecate, mai putându-se petrece totuşi o rocadă (cu totul improbabilă) între U Cluj (actual loc 3) şi Craiova, de pe locul 4. Zic improbabilă, întrucât ultimele meciuri aduc Rapidul (complet dezumflat, ca o minge în care a intrat un cui) la Cluj, şi pe Dinamo la Craiova, între U Cluj şi Craiova fiind diferenţa de 1 punct, care sunt convins că se va păstra, întrucât Rapidul n-are cum să se trezească tocmai în ultimul meci, după ce a dormit întregul play-off. În plus, nu sunt deloc sigur că Dinamo va pierde la Craiova, echipă care şi ea se clasează mai mereu departe de pretenţiile declarate la fiecare nou start. E doar o problemă de mândrie clasarea pe podium sau lângă el, dar oricum ambele locuri, 3 şi 4, sunt în preliminariile Conference League. Voiam să spun câteva cuvinte despre Rapid, echipa care a făcut obiectul unei analize mai complexe la Digi Sport, în ziua în care clovnul Dușumică (hai, fiţi serioşi: cum să-l cheme altfel!?) a anunţat că se cară, probabil cu câteva minute/ore/zile înainte de a fi gonit. Ca unul care chiar ţinea cu Rapidul din vremea genialului Ozon ori a cuplului de vrăjitori Niki Dumitriu - Ion Ionescu, vă declar că sunt speriat de panaramele din lot care parcă n-au văzut minge în viaţa lor (oricum, trăită degeaba!) şi cu care nici Mourinho n-ar realiza mai mult, darămite un papagal de doi bani ca Dușumică, pentru care ştiinţa jocului se rezumă la a declara patetic fraierilor de la oricare echipă care l-ar angaja pe clovn că echipa aia (românească, turcească, arăbeasca, grecească etc., că în 20 de ani de antrenorat a avut 28 de contracte - !!! - cu echipe tot de doi bani, că el, din toată lumea asta a treia a fotbalului) este visul lui de-o viaţă şi că-şi dă sufletul pentru ea... până s-o trântească şi să-şi ia viteză către alţi fraieri! Abia aştept să aflu care va fi următoarea păcălită de clovn.