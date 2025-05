Joi, 22 Mai 2025 (15:35:30)

În cadrul unei serii de evenimente naționale și internaționale organizate în cursul acestei primăveri la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), o mare importanță o are organizarea celei de a XXVII-a ediții a prestigiosului Colocviu franco-român în științele informării și ale comunicării. Evenimentul care se derulează pe parcursul zilelor de 22 și 23 mai are ca temă ”Les récits médiatiques en régime de „post-vérité”/ Narațiunea mediatică din perspectiva „post-adevărului”.

În cadrul conferinței de presă din debutul evenimentului de prestigiu, organizat în premieră la Suceava, rectorul USV, prof. univ dr. Mihai Dimian, a vorbit despre importanța evenimentului: „Colocviul aduce în prim plan nu doar teme filologice, ci teme de actualitate din zona de comunicare, într-o epocă, așa cum e și denumirea colocviului, post-adevăr, unde adevărul pare mai puțin important în fața comunicării, punându-se astăzi în discuție adevăruri absolute ale științei.”

Ediția din acest an a colocviului, itinerant în România, ajunge la Suceava după prestigioase ediții la București, Timișoara, Iași și Bacău, principalii organizatori fiind universitățile ”Côte d’Azur” Franța și „Ștefan cel Mare” (USV) Suceava – Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, cărora li s-au alăturat universitățile din Toulon, din București, „Al.I. Cuza” din Iași și Universitatea de Stat Moldova din Chișinău. Prof univ. dr. Sanda Maria Ardelean a vorbit despre participare în calitate de organizator: „Două universități partenere de peste 30 de ani, Nice și Suceava, într-un dialog european susținut. În realizarea acestui proiect, la care lucrăm împreună de un an de zile, a fost nevoie de timp, de dialog, de sinceritate, de armonizarea stilului de lucru și cred că universitatea din Suceava a corespuns nivelului și standardelor așteptărilor universității din Nice și ale partenerilor de organizare. USV a adus la rândul său cu ea universități din Republica Moldova sau din Ucraina și grație acestor universități noi am putut intra într-un proiect al Agenției Universitare a Francofoniei, care a finanțat acest colocviu, un schimb de idei și de activități între universitățile noastre, deosebit de interesant.”

· O participare numeroasă, cu aproape 60 de expuneri în cadrul colocviului

Despre colocviul franco-român organizat în premieră la Suceava a vorbit profesorul Nicolas Pelissier, principalul inițiator și organizator al evenimentului, care a venit la Suceava și prin inițiativa mediului academic sucevean și al mediului academic de la Universitatea ”Cote d’Azur” din Nice. El a spus în deschiderea evenimentului: „Este o mare onoare pentru mine să mă aflu aici, iar tema colocviului din acest an este una de actualitate, pentru că reprezintă o mare problemă atât în Franța, cât și în România, în această perioadă post electorală intensă, alături de problema conflictului din Ucraina și războiul hibrid ce se poartă. O temă atrăgătoare pentru colegii mei, care au propus multe intervenții, aproape 60 la acest colocviu. Primele ediții ale colocviului au tratat acest subiect al mass-mediei în spațiul public la Universitatea București, iar această reîntoarcere asupra subiectului este foarte interesantă din punct de vedere științific.”

Evenimentul se desfășoară sub egida Agenției Universitare a Francofoniei, în cadrul proiectului de cercetare internațional „Discursuri în situații de criză și conflict în Europa de azi”, iar președintele Alianței Franceze, lector univ. dr. Mariana Șovea a adăugat: „Pe parcursul celor două zile ne vom întâlni între ateliere paralele cu foarte mulți colegi din Franța, dar și din alte 6 țări. Vom dezbate teme de mare actualitate, care cred că interesează și publicul larg, nu doar pe cei din mediul academic.”

Prezentările și dezbaterile au loc în Amfiteatrul din Corpul E al USV, iar limbile de comunicare în cadrul dezbaterilor vor fi franceza, româna și engleza. Manifestarea reunește peste 60 de participanți din Franța, Italia, Liban, Maroc, Republica Moldova, România, Slovacia și Ucraina.

Colocviul franco-român de la USV este susținut de Consiliul Județean Suceava, Primăria Municipiului Suceava și Alianța Franceză din Suceava, fiind inclus pe lista manifestărilor aprobate de Societatea Franceză a Științelor Informării și Comunicării (SFSIC).