Părintele Cleopa – La Cuviosul Paisie cel Mare a venit la miezul nopții Constantin cel Mare, împăratul creștinilor. Strălucea ca soarele! Și zice Cuviosul Paisie: „Mata ești Hristos?”. „Nu sunt Hristos! Paisie, ferice de voi și de toți care vor răbda în mănăstire până la sfârșit! Eu am mare slavă, am făcut atâtea biserici, am dat libertate creștinismului, am văzut Sfânta Cruce pe cer, am scos de la închisoare atâtea mii de călugări și preoți, am palate de aur..., dar nu sunt unde sunt călugării! Acolo unde sunt călugării nici nu pot privi! Atâta slavă au adevărații călugări!”

Părintele Arsenie – Se spune despre Sfânta Elena, mama împăratului, când servea călugărițele în genunchi, că zicea: „Eu sunt împărăteasa unui împărat stricăcios, dar voi sunteți împărătesele lui Hristos!”. Vă dați seama! Lucrul acesta, părinților, nu este o glumă sau alegorie, ci este un adevăr. Suntem miresele lui Hristos! Pe cine să iubească mai mult un mire, decât pe mireasa lui? Nu ați observat, pe apostoli întâi i-a numit „slugi” și pe urmă i-a numit „frații Mei”! Suntem acolo unde trebuie să fim. Poziția călugărilor este mare pe suprafața pământului.

