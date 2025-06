Lămurire

Episcopul-Vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, PS Nectarie de Bogdania, fostul stareț al Mănăstirii Sihăstria Putnei, a trimis presei un „cuvânt de lămurire”, prin care aduce precizări în urma atacurilor lansate, în unele canale mass-media, la adresa ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, și a ÎPS Petru, Mitropolitul Basarabiei. Redăm integral comunicatul trimis de PS Nectarie, cu precizarea că titlul și subtitlurile aparțin redacției:

„Cuvânt de lămurire privind contextul slujirii în Basarabia și

relația cu Arhiepiscopia Sucevei

† Nectarie,

Prin mila lui Dumnezeu,

Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului

· „Este de datoria mea să intervin, pentru a opri derapajul mediatic”

Iubiți credincioși,

În duhul păcii și al adevărului întru Mântuitorul Hristos și cu inimă deschisă, doresc să adresez câteva cuvinte de lămurire în urma unor interpretări greșite, informații distorsionate și afirmații rău-voitoare apărute recent în spațiul public și mediatic, cu privire la relația mea cu Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

Este datoria mea să intervin, pentru a opri derapajul mediatic, și să afirm limpede, fără echivoc, că între mine și Înaltpreasfinția Sa nu a existat și nu există niciun fel de tensiune, neînțelegeri sau dezacord. Dimpotrivă, am fost și rămân legat de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic prin respect, recunoștință și prețuire frățească, pentru binecuvântarea, sprijinul și încrederea pe care mi le-a oferit în anii de slujire în Eparhia Sucevei și Rădăuților.

Formarea mea duhovnicească, eclesială și administrativă s-a împlinit în vatra binecuvântată de rugăciune și ascultare a Mănăstirii Putna, în care am crescut duhovnicește timp de 5 ani de zile, ocrotit fiind de Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt, sub omoforul Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Pimen, dar și al Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, de a cărui călăuzire m-am bucurat, deși era Episcop-Vicar la Iași.

· „Căile pe care Dumnezeu le croiește pentru fiecare suflet nu pot fi așezate în tipare omenești, ci se înțeleg doar în lumina Duhului, cu răbdare și smerenie”

În toți anii în care am fost chemat să slujesc în Bucovina, mai întâi la Putna, apoi la Sihăstria Putnei, am trăit în lumina binecuvântării și în ascultarea rânduită de ierarhii sub care Dumnezeu m-a pus. Chipul blând și statornic al Înaltpreasfințitului Pimen, memoria lui așezată și caldă, mi-a fost sprijin și pavăză în lucrarea de păstorire a obștii care mi-a fost încredințată. După mutarea sa la cele veșnice, Dumnezeu a rânduit un alt timp, o altă călăuzire și o altă chemare, care s-a deschis cu discreție și s-a împlinit în tăcere — nu ca o despărțire, ci ca o trecere firească spre o slujire nouă, în sânul Mitropoliei Basarabiei.

Între mine și Înaltpreasfințitul Calinic, ierarhul locului, s-a așezat o legătură de rugăciune, de respect și de dorință de bine, așa cum se cuvine între doi slujitori ai lui Hristos, chemați fiecare la o lucrare aparte. Căile pe care Dumnezeu le croiește pentru fiecare suflet nu pot fi așezate în tipare omenești, ci se înțeleg doar în lumina Duhului, cu răbdare și smerenie.

În viața Bisericii, nu toate întrebările au răspunsuri grăbite și nu toate împrejurările îngăduie explicații. Sunt situații care se cer purtate cu nădejde, cu rugăciune și cu dragoste. De aceea, fără a judeca intențiile celor care au scris, doresc să întăresc gândul că lucrarea noastră, a tuturor, este de a păstra unitatea Duhului în legătura păcii, după îndemnul Sfântului Apostol Pavel, iar fiii Bisericii să fie chemați la pace, nu la tulburare, la înțelegere, nu la despărțire.

Am continuat această cale firească a slujirii și a ascultării, după mutarea la cele veșnice a Părintelui Arhiepiscop Pimen, sub îndrumarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic și a Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul, într-o atmosferă de împreună lucrare și în buna rânduială a vieții bisericești. În această rânduială s-a înscris și slujirea mea starețească la Sihăstria Putnei, desfășurată în continuare cu binecuvântarea și încrederea acordată de Înaltpreasfinția Sa.

Tot prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, în anii din urmă am fost chemat să mă implic, cu binecuvântarea Înaltpreasfinției Sale, în anumite inițiative pastorale dedicate românilor ortodocși din Republica Moldova, din cadrul Mitropoliei Basarabiei. Astfel, s-a născut o frumoasă legătură de conlucrare și încredere reciprocă între mine și Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei.

După o perioadă de reflecție și rugăciune, am primit cu inimă deschisă chemarea de a sluji Biserica în calitate de Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, acceptând să mă număr printre candidații propuși Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Alegerea de a primi această demnitate în ierarhia bisericească a fost una liberă și deplin asumată, nicidecum determinată de presiuni la adresa mea de a pleca din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților; nu am fost alungat,

nici forțat, cum în mod tendențios s-a afirmat în media, să cer demnitatea de arhiereu. Dimpotrivă, totul s-a făcut în duhul ascultării și al slujirii Bisericii, fiind binecuvântată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și sprijinită de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, cărora le port adâncă recunoștință pentru încrederea acordată. Totodată, mulțumirea mea se îndreaptă și către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Petru, pentru primirea părintească, dragostea arătată și responsabilitatea încredințată.

· „În Duhul lui Hristos, apropierea nu este măsurată în kilometri, ci în rugăciune. Iar unde rugăciunea se înalță, dragostea nu slăbește”

Astăzi, în slujirea ce mi-a fost încredințată în Basarabia, mă străduiesc să împlinesc cu inimă curată chemarea Bisericii, în duhul păcii și al jertfelniciei. Cunosc provocările, ascult durerile și caut să fiu alături de preoți și de poporul dreptcredincios din această parte de țară, cu nădejde și rugăciune, sub îndrumarea și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Petru. Așa cum a afirmat și Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic, „secerișul este mult”; sunt foarte multe de făcut în această eparhie care m-a primit cu multă dragoste și cu brațele larg deschise.

În acest context, doresc să resping ferm și cu durere în suflet orice încercare de a proiecta asupra relației mele cu Înaltpreasfințitul Părinte Calinic umbre de conflict sau dezbinare. Nimic nu poate fi mai străin de adevărul inimii mele. Am fost și rămân un slujitor al păcii și al unității, crescut în duhul ascultării și al iubirii frățești, fără nici cea mai mică urmă de răzvrătire sau ostilitate față de vreun slujitor al Bisericii.

Cei care m-au întrebat de ce nu m-am aflat la anumite sărbători din locurile dragi în care am viețuit, să știe că în inima mea pomenirea acelor locuri rămâne vie, iar dragostea pentru frații mei din Bucovina nu se stinge. Îi port în rugăciune pe părinții din obști, pe fiii duhovnicești, pe toți cei care mi-au fost aproape și care m-au însoțit, uneori fără cuvinte, dar întotdeauna cu dor și cu bunăvoință.

Am fost rânduit să slujesc în altă parte, însă pomenirea celor de acasă nu s-a împuținat. În Duhul lui Hristos, apropierea nu este măsurată în kilometri, ci în rugăciune. Iar unde rugăciunea se înalță, dragostea nu slăbește.

Ipotezele vehiculate privind neparticiparea mea la hramurile Mănăstirii Sihăstria Putnei, praznicul Bunei Vestiri și Sfinții putneni Paisie, Sila și Natan, sunt nefondate, departe de adevăr și trebuie lămurite. Pentru praznicul Bunei Vestiri, Înaltpreasfințitul Teofan, Arhiepiscopul Iașilor, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, m-a invitat să iau parte la Liturghia arhierească de hram săvârșită la Mănăstirea Durău, iar pe 16 mai am participat la Mănăstirea Coșula, unde s-a nevoit Sfântul Cuvios Sila.

· „Lucrarea Bisericii se împlinește în liniște, în ascultare și în rugăciune, nu în polemici sau suspiciuni”

Este bine de știut că, din respect pentru invitațiile primite din partea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan de a sluji în Arhiepiscopia Iașilor, nu am solicitat binecuvântarea Înaltpreasfințitului Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și

Rădăuților, de a fi prezent la Mănăstirea Sihăstria Putnei și, prin urmare, nu ar fi fost posibil să mi se interzică participarea la slujbe.

Îndemn pe toți cei care iubesc Adevărul și Biserica să nu dea crezare zvonurilor și tulburărilor provocate de unii care, din nefericire, seamănă ură și dezbinare. Lucrarea Bisericii se împlinește în liniște, în ascultare și în rugăciune, nu în polemici sau suspiciuni.

Învățătura Sfinților Părinți ne arată că, atunci când sufletele se simt rănite, cea dintâi lucrare nu este lămurirea, ci îmbrățișarea. Iar acolo unde durerea se naște din dor și din dragoste, răspunsul cel mai viu este binecuvântarea. Așadar, celor care au simțit frământare, celor care au scris, celor care au citit, le dăruiesc gând de pace, cu rugăciune și cu nădejde că Domnul va lumina inimile tuturor.

Biserica este a lui Hristos și cei care o slujesc sunt chemați să fie făclii de împăcare, punți între suflete, izvoare de răbdare. Nimic nu este mai frumos în viața duhovnicească decât a păstra taina comuniunii în vremuri încercate și a mărturisi adevărul nu prin apărarea cuvintelor, ci prin statornicia iubirii.

Rămân în această slujire cu recunoștință, cu bucuria întâlnirilor care mi-au fost date și cu binecuvântarea celor ce m-au crescut duhovnicește. Fie ca Dumnezeu să ne dăruiască tuturor pacea inimii, lumina înțelegerii și darul de a păstra unitatea Duhului în vremea aceasta, în care lumea are atâta nevoie de modele smerite, de păstori blânzi și de iubire care nu dezbină, ci zidește.

Să rămânem, iubiți frați și surori, în dragostea lui Hristos și în unitatea mădularelor Trupului Său tainic, Biserica. Să ne rugăm unii pentru alții și să lucrăm împreună pentru mântuirea noastră și a celor încredințați nouă, căci unde dragostea rămâne, Dumnezeu lucrează tainic!

Cu părintească binecuvântare și neîncetată rugăciune,

† Nectarie de Bogdania

Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului”