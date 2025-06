Un strigăt de ajutor de la Bilca

Un strigăt de ajutor vine de la Bilca, de la Georgeta Zamfira Cîrdei, în vârstă de 34 de ani, care suferă de distrofie musculară progresivă, „deficit de gamma sarcoglican, forma centurilor”, și are nevoie de bani pentru tratamente și terapii costisitoare. Georgeta nu poate merge singură.

Este în scaun cu rotile și speră ca starea ei, din cauza distrofiei musculare, o boală genetică rară care slăbește treptat muşchii și afectează fiecare aspect al vieții, să se amelioreze cu ajutorul terapiilor pe care le urmează la o clinică privată din București.

„Pentru a avea o şansă reală la o viață mai bună este nevoie urgentă de tratamente speciale, terapii costisitoare și în chiar intervenții în clinici din afara țării. Fiecare zi contează. Fiecare donație aduce speranţă. Orice sumă de bani este binevenită. Împreună, putem îndeplini un vis, acela de a da o șansă unei vieți normale, fără dureri, print-un tratament de întreținere, o dată la două luni, în valoare de 6.000 de lei, care poate ameliora durerile insuportabile”, spun oamenii care au lansat recent o campanie umanitară pentru Georgeta Zamfira Cîrdei.

Are nevoie de sprijin!

Tânăra din Bilca are acum nevoie de ajutor pentru a continua terapiile începute de curând (a urmat primele 3 terapii), mai ales că, spune Georgeta, „corpul răspunde pozitiv și m-am simțit mai bine. Clinica unde merg este privată. Nu este nimic acoperit de Casa de Asigurări de Sănătate”.

Georgeta Zamfira Cârdei povestește că ajunsese într-un moment de cumpănă. Se simțea foarte rău, se străduia cu greu să lucreze (să împletească - rucodelii, ceea ce face de aproape doi ani).

„Cunoscându-l pe arhidiaconul Mihail Bucă, coordonatorul Grupului Tronos al Patriarhiei Române, am ascultat de sfatul său și am mers la București pentru mai multe investigații. Am ajuns la București, în decembrie, la Transilvania Healing Center, pentru investigații. Rezultatele au ieșit foarte rele, 75% din corpul meu nu mai funcționează deloc, este tot afectat, din cap până în picioare. Coloana este în proporție de 70 % afectată și strâmbă, inima atrofiată, afectate sistemul limfatic, endocrin, nervos, renal, supraclavicular, durere fizică în 90% din corp, vase de sânge blocate și multe altele pe care mi-e greu să le povestesc. După investigații, medicii mi-au propus niște terapii cu radiații, care ajută corpul din mulțimea de disfuncții să funcționeze...”, spune Georgeta, care este încadrată în grad de handicap grav cu însoțitor, conform Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava.

• Oameni care ajută, care dau speranță semenilor aflați în suferință!

Georgeta ne-a mai povestit că de-a lungul timpului a avut alături oameni buni, sufletiști, credincioși, fără de care nu ar fi putut străbate acest drum plin de suferință. Preotul Alexandru Lungu, de la Parohia Așezământului de bătrâni „Sfântul Apostol Andrei” Fălticeni, este unul dintre oamenii care au ajutat-o și continuă să fie alături de Georgeta.

„Părintele Alexandru m-a sprijinit financiar. Un test genetic, pe care am fost nevoită să-l fac, a costat 3.500 de lei, și a fost plătit de părinte. De plecarea mea a doua tură la București s-a ocupat părintele Alexandru. A patra tură, iarăși mi-a plătit-o părintele Alexandru Lungu. Tot părintele mi-a cumpărat, mi-a plătit rucodiile (metanii) pe care le-am realizat. Și au mai fost și alte persoane care m-au ajutat, și cărora le mulțumesc din toată inima. Un părinte din Italia și multe prietene, care m-au sprijinit mereu moral și financiar. Însă ajutorul cel mai mare a venit acum de la Adina Elena Plaiu, care a inițiat această campanie umanitară pentru a mă ajuta în lupta mea spre mai bine, spre o viață mai liniștită. Adina Elena Plaiu a avut curajul să-mi spună povestea, să declare public cât de multă mă iubește și se străduiește trup și suflet să adune în jurul ei oameni care pot să mă ajute. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu și cu ajutorul oamenilor minunați sper că voi continua tratamentele recomandate. Nădăjduiesc că lumea mă va ajuta și voi avea siguranța că nu mă opresc acum din luptă”, s-a destăinuit tânăra din Bilca.

De asemenea, Georgeta Zamfira Cîrdei nu a uitat să le mulțumească și celor doi duhovnici ai săi, „pr. D. H. și pr. T. L., doi părinți care mi-au fost de mare ajutor, zi de zi, și de care voi avea nevoie în continuare. Fără sprijinul duhovnicesc al celor doi părinți nu aș fi rezistat cu mintea întreagă în toți acești ani de boală. Cam 25 de ani de suferință. Le mulțumesc că sunt alături de mine”.

Unde se pot face donații

Cu ajutorul unor apropiați, tânăra a ajuns de trei ori la București, pentru terapii. Acestea trebuie urmate o dată la două luni. Costul (tratament, terapii, transport etc.) se ridică la 5.000/6.000 de lei doar pentru o întâlnire cu specialiștii de la București. „Toată strădania cu terapiile îmi dă speranță, mă face să visez la o viață mai bună. Îmi doresc să trăiesc o zi întreagă fără simptome accentuate, fără dureri mari. Să vă mai spun și cât de mult mi-aș dori să pot chema la domiciliu un fizioterapeut/kinetoterapeut, o dată pe săptămână, să îmi facă mișcare cu trupul abia viu? Sunt dorințe pe care nu pot să mi le îndeplinesc fără ajutorul celor care îmi înțeleg suferința. Ei pot să doneze o sumă cât de mică pentru ca eu să pot continua lupta. Vă mulțumesc tuturor”, spune Georgeta Zamfira Cârdei, care poate fi ajută astfel:

donații în lei:

Beneficiar: Georgeta Zamfira Cîrdei,

IBAN RO61 REVO 0000 1647 9430 0471, Cod BIC/SWIFT, REVOROBB

Revolut +40749921953. Nume titular: Cirdei Georgeta-Zamfira

Cont: RO36 BRDE 340S V834 7855 3400.