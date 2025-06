Decizie

Fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava Silviu Cristinel Crețu a fost găsit nevinovat de magistrații de la Tribunalul Suceava în dosarul de luare de mită pentru care a fost trimis în judecată, în mai 2022, de procurorii de la DNA Cluj-Napoca.

Magistrații l-au găsit nevinovat pentru ambele capete de acuzare, respectiv luare de mită și trafic de influență și au decis achitarea acestuia.

Trebuie precizat că soluția de la Tribunalul Suceava nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Suceava.

Mihai Ștefănoaia, avocatul care îl reprezintă pe fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, este de părere că soluția este una corectă.

”Soluția de achitare pronunțată în dosarul penal privind pe inculpatul Crețu Silviu-Cristinel este temeinic fundamentată pe dispozițiile art. 396 alin. (5) Cod procedură penală, în corelație cu art. 16 alin. (1) lit. b teza I C. proc. pen., care consacră cauza de nepedepsire constând în lipsa probelor concludente care să susțină acuzația penală. Instanța a constatat că faptele de trafic de influență (art. 291 C. pen.) și luare de mită (art. 289 C. pen.), raportate la art. 6 din Legea nr. 78/2000, nu au fost dovedite dincolo de orice îndoială rezonabilă. În concret, nu a rezultat convingător că inculpatul ar fi pretins sau primit foloase necuvenite în legătură cu influența asupra unui funcționar public. Mai mult, măsurile preventive au fost constatate ca fiind încetate de drept, iar instanța a ridicat și sechestrul asigurător, ceea ce reflectă inexistența unui pericol social concret sau a unui prejudiciu produs. Respingerea propunerii de confiscare a sumei de 40.000 euro îi conferă suplimentar caracter definitiv achitării pe fond, întrucât nu s-a dovedit proveniența ilicită a acesteia. Exemplul subliniază importanța garantării prezumției de nevinovăție și a unei apărări efective într-un proces penal echitabil”, a arătat avocatul Mihai Ștefănoaia.

Care sunt acuzațiile formulate de procurorii DNA

Dosarul în care a fost judecat fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava este cel în care a fost acuzat că a primit șpagă de la omul de afaceri Ioan Vasile Rîpan, administratorul firmei Autotehnorom, în calitate de denunțător.

Silviu Cristinel Crețu a fost acuzat că ar fi luat mită 40.000 de euro. Conform unui comunicat al DNA din momentul trimiterii în judecată, „la începutul lunii decembrie 2020, suspectul Crețu Silviu-Cristinel, vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, ar fi acceptat și primit, de la administratorul unei societăți comerciale, suma de 40.000 euro, lăsându-l să creadă că va interveni pe lângă persoanele din cadrul Consiliului Județean Suceava cu atribuții de decizie în derularea contractelor de reabilitare de drumuri, astfel încât derularea unui contract încheiat de instituție cu firma administratorului să decurgă în bune condiții, iar plățile să fie făcute la timp. Ulterior, în perioada 16-29 martie 2022, suspectul Crețu Silviu-Cristinel, în legătură cu un alt contract de întreținere a drumurilor județene pentru care avea atribuții de verificare, i-ar fi pretins aceluiași om de afaceri o altă sumă de 40.000 euro, pentru desfășurarea fără impedimente a contractului încheiat de firma acestuia cu Consiliul Județean Suceava. În acest context, la data de 4 aprilie 2022, suspectul Crețu Silviu-Cristinel ar fi primit de la omul de afaceri, cu titlu de mită, suma de 40.000 euro, moment în care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante în interiorul clădirii CJ Suceava”.