Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu a fost prezent duminică la Mănăstirea Putna, unde, după Sfânta Liturghie, a avut loc o slujbă de pomenire a marelui poet național Mihai Eminescu, trecut la cele veșnice pe 15 iunie 1889, urmată de festivitatea de premiere a celei de-a noua ediții a Concursului de recitare a liricii eminesciene „La Putna”, parte a proiectului „Trasee eminesciene”.

La 136 de ani de la moartea poetului nepereche, Putna a devenit din nou loc de întâlnire pentru iubitorii de cultură, de Eminescu, pentru zeci de copii talentați și iubitori de poezie.

La concurs au participat zeci de elevi din Suceava, Chișinău și Cernăuți care au adus la viață, prin glasurile lor care au răsunat în curtea mănăstirii, versurile lui Eminescu, recitate cu multă emoție și cu dragoste pentru cultura română.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, festivitatea de duminică după-amiază de la Putna a reprezentat și în acest an un adevărat act de comuniune între trecut și prezent, între românii de aici și cei din cele trei regiuni peste care, așa cum spunea poetul Ioan Manole, coordonatorul proiectului, “au căzut frontiere nedrepte”. Marele premiu al concursului a fost câștigat de Ana Maria Moglan, în total fiind peste 30 de copii care au primit premii.

Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu a fost alături de toți premianții ediției din acest an, i-a aplaudat și le-a transmis un mesaj din suflet. „Le mulțumesc tuturor celor care au venit astăzi la Putna, Ierusalimul neamului românesc. Le mulțumesc în mod special românilor noștri din Basarabia și Nordul Bucovinei că nu l-au uitat pe Eminescu și că vin an de an cu inima deschisă. Mă bucur că numărul premiilor a crescut și sunt peste 30 de copii premiați. Eminescu nu e doar un nume în cărțile de română. E vocea limbii noastre. Iar astăzi, la Putna, am simțit încă o dată că versul său trăiește prin fiecare copil care îl recită cu emoție și iubire. Mulțumesc în numele Consiliului Județean Suceava tuturor participanților și profesorilor și îi felicităm pe toți câștigătorii! Ne revedem la anul, cu și mai multe premii, cu mai mulți participanți și cu aceeași dragoste pentru Mihai Eminescu”, a transmis Nicolae Robu.

La eveniment au participat și managerul Centrului Cultural Bucovina, Cătălin Axinte, precum și directorul Centrului pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Călin Brăteanu.

Nicolae Robu a precizat că proiectul „Trasee eminesciene” își propune, an de an, să reaprindă în sufletele elevilor, profesorilor și publicului larg reverența față de personalitatea și opera poetului național.

Totodată, proiectul reconstituie, într-o manieră simbolică, traseele bucovinene străbătute de Eminescu, în momente definitorii din biografia sa, Serbarea de la Putna (1871) și inaugurarea universității din Cernăuți (1875).

Lista premianților:

Marele Premiu

• Moglan Ana-Maria – Suceava

Premiul I

• Cerbaru Andreea – Chișinău

• Hulpe Evelina – Cernăuți

• Șalgău Rebeca – Suceava

Premiul II

• Boichuk Olena – Cernăuți

• Galeș Ștefan – Suceava

• Ciobanu Ștefan – Suceava

• Sava Camelia – Chișinău

Premiul III

• Beschier Laura – Chișinău

• Kobelia Kseniia – Cernăuți

• Coifan Bianca – Suceava

• Ștefănoaie Claudia – Suceava

• Ștefănescu Răzvan – Suceava

• Nițu Darius Raul – Suceava

• Nicolaevici Areona – Suceava

Premiul Special

• Motrescu Gabriel – Suceava

• Șalgău Elena – Suceava

Mențiune

• Amikhalakioaie Violetta – Cernăuți

• Cerlat Emanuela – Chișinău

• Codreanu Sergiu – Suceava

• Digore Patricia – Chișinău

• Luchița Ana-Maria – Chișinău

• Mammadhusuyon Sabina – Suceava

• Nicoară Alina – Chișinău

• Pascaru Mădălina – Chișinău

• Pozhona Mykola – Cernăuți

• Shkopu Mariiella – Cernăuți

• Shkopu Veniamin – Cernăuți

• Sauciuc Anca Ioana – Suceava

• Tonofrei Loredana – Chișinău

• Ursulkia Victoria – Cernăuți

• Vodă Ana-Maria – Chișinău