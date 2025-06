Eveniment

Conferința națională de Drept Penal și Procedură Penală, dedicată analizei evoluțiilor jurisprudențiale și doctrinare între 2014 și 2025, a avut loc vineri, 13 iunie 2025, în incinta Facultăți de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava. Evenimentul a fost organizat de lector universitar doctor avocat Mihai Ștefănoaia, în colaborare cu decanul facultății, conf.univ.dr. Lia Pascariu, o echipă care a demonstrat un angajament ferm față de dezvoltarea educațională și profesională a învățământului juridic sucevean

Conferința a fost marcată de lansarea celui de-al treilea volum din seria „Explicațiile Codului Penal”, o lucrare esențială ce constituie un ghid valabil și util pentru toți profesioniștii din domeniu, operă realizată sub coordonarea prof.univ.dr. Tudorel Toader, sub egida Institutului de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române și publicată la Editura ”Universul Juridic” București, cea mai semnificativă editură de carte juridică din Europa. Acest volum are ca scop furnizarea unei înțelegeri aprofundate a codului penal, adaptată la cele mai recente modificări legislative și jurisprudențiale.

La eveniment au participat nume proeminente din domeniul juridic, printre care prof.univ.dr. Tudorel Toader, fost ministru al justiției și fost judecător al Curții Constituționale a României, a cărui experiență și autoritate au îmbogățit discuțiile. Prezența sa a adus o notă de prestigiu conferinței, amplificând impactul acestui forum de dezbatere.

Alături de Tudorel Toader s-au aflat și alte personalități de renume, cum ar fi prof.univ.dr. procuror Vasile Drăghici, de la Universitatea Ovidius, din Constanța, și prof.univ.dr. Marieta Safta. Prezența acestor experți a subliniat angajamentul continuu al Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava de a facilita o platformă de dialog între teorie și practică.

De asemenea, evenimentul a fost onorat de prezențele prof.univ.dr. Monica Buzea, prim-procuror al Parchetului Galați, președintele Curții de Apel Suceava, Titiana Ilieș și de procurorul șef al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, Cristina Ciornei, figuri investite în promovarea dreptății și echității în sistemul judiciar românesc. O prezență importanta la aceasta conferință a fost și cea a prof.univ.dr. Vasile Păvăleanu, ctitorul facultăți de drept de la Suceava, și decanul de vârstă al acesteia. La conferință a fost prezentă și conf. Univ. Daniela Lămășanu.

De remarcat faptul că prin acest eveniment, Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava a demonstrat, încă o dată, că este în continuare un actor central în educația juridică din România. Astfel, facilitățile moderne și cadrele didactice de excepție oferă studenților oportunități unice de a se dezvolta profesional, iar decanul Facultății de Drept și Științe Administrative, conf.univ.dr Lia Pascariu, alături de lect.univ.dr Mihai Ștefănoaia au demonstrat leadership și viziune în susținerea și promovarea acestei forme de educație juridică valoroasă.

„Conferința a abordat teme actuale, inclusiv modul în care evoluțiile legislative recente afectează practica judiciară zilnică. De asemenea, s-au discutat provocările întâmpinate de profesioniștii din domeniu în înțelegerea și aplicarea noului cod penal. Discuțiile și schimburile de idei au fost o continuare a dialogului început în volumele anterioare, subliniind rolul crucial al conferințelor naționale în stimularea inovației și colaborării în domeniul dreptului.

Promovarea excelenței în cercetarea științifică și formarea profesională continuă sunt priorități pentru Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității <Ștefan cel Mare> din Suceava. Acest angajament este reflectat și în parteneriatele strategice stabilite cu diverse instituții din țară și din străinătate, contribuind la o educație juridică integrată”, a transmis Mihai Ștefănoaia.

Nu în ultimul rând, prezența prorectorului Universității Suceava, prof.univ.dr. Ștefan Purici, a adus plus valoare acestui eveniment științific, evidențiind susținerea instituțională pentru inițiativele educaționale și de cercetare în domeniul dreptului, colaborarea cu conducerea Universității fiind esențială pentru realizarea obiectivelor de cercetare științifică.

Potrivit organizatorilor, conferința de la Suceava a reprezentat nu doar o oportunitate de a celebra realizările anterioare, ci și un pas important către viitor, oferind participanților ocazia de a se implica în discuții relevante care vor modela practica juridică din România.

În final, Mihai Ștefănoaia a remarcat că această conferință națională a fost un succes remarcabil și o dovadă a dedicării continue a Facultății de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava față de excelența educațională și profesională, reafirmând rolul acesteia ca lider în educația juridică din România.