Creativitate

La finele lunii mai, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a organizat cea de-a IX-a ediție a Expoziţiei de Inovare și Educație Creativă pentru Tineret (ICE-USV), organizată cu sprijinul Asociației Generale a Inginerilor din România și al Forumului Inventatorilor Români. Evenimentul a fost susținut de SC Eliena EPCON SRL Botoșani, SC Betty Ice SRL Suceava și SC Tehnoelectric SRL Suceava.

În cadrul evenimentului desfășurat pe durata a 3 zile, tinerii inventatori și-au expus ideile sub formă de postere sau prototipuri și au fost evaluați de un juriu internațional. Evenimentul a găzduit, ca în fiecare an, workshopul 10-InSTEAD - 10 minutes about Innovation in Science, Technology, Engineering and Design, pe subiecte legate de nanotehnologie, proprietate intelectuală, sisteme mecatronice inovative, educație, robotică, artă și design. La workshop au participat cercetători și cadre didactice de la universități din România, precum Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Politehnica din Timișoara, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizică Tehnică din Iași, Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci București. Au fost evaluate un total 90 de lucrări, împărțite în două categorii: brevete de invenție și proiecte. Salonul ICE-USV a găzduit echipe de tineri, inventatori și studenți din marile centre universitare (Sibiu, Iași, Timișoara, Deva, Chișinău, Târgoviște), dar și din vestul Europei, precum Universitatea din Zagreb și renumita școală de electrotehnică din Zagreb, Faust Vrančić, care a participat cu un număr impresionant de proiecte.

Cele mai valoroase proiecte au fost premiate de către Asociația Generală a Inginerilor din România, reprezentată de președintele Filialei Suceava, prof. univ. Dumitru-Radu Pentiuc, fiind oferite 3 premii speciale în valoare de 1.000 lei fiecare, astfel: Cel mai bun proiect de eficiență energetică intitulat ”SHM of critical area of scalable wind turbine blade after self-healing” a revenit lui Ionuț Mititelu, Ciprian Ionuț Morăraș, Gabriel Silviu Dobrescu, de la Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizică Tehnică din Iași.

Cel mai bun proiect de creativitate a fost cel al lui Octavian Leucă, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, ”Electrocardiogram monitoring and implementation of an electrocardiographic signal simulator”.

Cel mai bun proiect de protecția mediului a fost al lui Josip Tonč, de la Technical School of Zagreb, Croația, ”Smart outdoor bicycle”.

Premiile speciale ale competiției ICE-USV 2025 au fost în număr de 6, iar primul premiu special a fost oferit pentru Best Innovation și a revenit unui colectiv de la Universitatea „Valahia” din Târgoviște, pentru lucrarea ”Electronic device for over-temperature protection in conductors and data recording related to temperature evolution and other operational parameters – method of manufacture and use”. Realizatorii proiectului sunt Mihăiţă Nicolae Adelanu, Emanuel Valentin Buică, Liviu Olteanu, Andrei Militaru și Isabela Elena Bănescu.

Premiul special pentru Best project a revenit Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași pentru proiectul ”Assistive exoskeleton for pediatric paralysis rehabilitation”, la care au lucrat împreună Mihnea-Daniel Nastasă, Vasile Raischi, Florian-Cosmin Manea, Florin-Bogdan Popa, Ana-Maria Vizitiu și Andreea Iosub.

Premiul special pentru Greenest Energy Efficiency Project a mers la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, pentru ”Gelled ferrofluid for active military camouflage – an innovative approach to reducing electromagnetic and accoustic signature”, realizat de către Emmyly Pavel și David-Alexandru Mihăilă.

Premiul special In Memoriam Dorel Cernomazu a fost câștigat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Premiul special al ICE-USV International Jury a mers către Ivano Svedrec, de la Technical School Zagreb, Croația, pentru lucrarea

”Smart shoe for the visually impaired”, iar Premiul special al Asociației Studențești FIRESC a fost oferit Universității „Valahia” din Târgoviște, pentru lucrarea ”Electronic device for over-temperature protection in conductors and data recording related to temperature evolution and other operational parameters – method of manufacture and use”, semnată Emanuel Valentin Buică și Andrei Militaru.