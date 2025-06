Reîntâlnire

Promoția 1965 a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava a dovedit că adevărata tinerețe nu stă în ani, ci în suflet.

Au trecut 60 de ani, aproape o viață de om, de când au strigat într-un cor ”Absolvire!”, dar spiritul promoției a rămas viu, cald și plin de umor.

S-au reîntâlnit joi, 5 iunie, la colegiu, 25 dintre cei 171 de absolvenți ai promoției 1965, din cinci clase, însă a fost mai mult decât o simplă revedere – a fost o celebrare a vieții, a prieteniei și a legăturilor care au rezistat în timp.

„Aceste întâlniri ne încarcă, ne bucurăm de aceste momente. Am fost o generație unită și ne-am revăzut constant de-a lungul anilor, chiar mai des pe măsură ce a trecut timpul”, ne-a mărturisit Oltea Grudnicki, una dintre organizatoarele acestor reuniuni, alături de Emilia Tudose și Rodica Cojan.

Potrivit acesteia, dintre dascălii pe care i-au avut la catedră mai este în viață unul singur – Ileana Burlacu, în vârstă de 91 de ani, stabilită în București.

Au fost liceeni când la conducerea liceului se aflau prof. Alexandru Obadă, alături de adjuncții Virginia Racocea și Marian Sheffel.

Diriginți ai celor cinci clase ale promoției 1965 au fost Rachela Moscovici, Ileana Burlacu, Oltea Scutaru, Valeria Săveanu, Iulia Leo Miza, ctitori ai ethosului ștefanist.

„Mulțumesc că ați venit și mi-ați dat ocazia să vă privesc în ochi, din nou. Să ne revedem și la 80 de ani”, a mai transmis unul dintre ștefaniști.

· „Să ne propunem o Tinerețe Veșnică”

Prima parte a întâlnirii s-a desfășurat la liceu, acolo unde a fost ținut și un moment de reculegere pentru profesorii și colegii plecați la cele veșnice.

„Sunt 57 de colegi care ne-au părăsit. Dar sunt și alții despre care, din păcate, nu mai știm nimic”, a mai spus Oltea Grudnicki.

După momentul de reculegere, festivitatea a continuat cu povești de viață. Unii au fost profesori, medici, ingineri sau bunici cu normă întreagă. Însă nici unul nu a uitat de unde a plecat.

În fața unei table pe care era scris ”Azi, la a 60-a aniversare de la absolvirea acestei instituții de prestigiu, să ne propunem o Tinerețe Veșnică”, invitații au povestit despre viața lor de după liceu, despre carieră, familie și, mai ales, despre cum amintirea anilor de liceu le-a rămas mereu aproape de suflet.

· Rectorul Adrian Graur, printre absolvenți

Prof. univ. dr. ing. Adrian Graur, rector al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava între anii 2004-2012, a pregătit pentru foștii săi colegi o prezentare referitoare la dezvoltarea orașului Suceava.

Le-a vorbit despre clădirile vechi ale municipiului, oameni care și-au pus amprenta în evoluția urbei, dezvoltarea USV, perspective.

Stabilită în Cehia din 1968, Stela Scacun nu a neglijat întâlnirile cu foști colegi și a încercat să onoreze cât mai multe dintre acestea: „Stau în Cehia din 1968, am primit o bursă la Praga, m-am căsătorit și am rămas acolo. M-am specializat în limba cehă, sunt interpret, traducător. Am mai fost la întâlnirile cu foștii mei colegi, sunt evenimente fantastice, nemaipomenite. Mai ales acum, când ne dăm seama că cei 60 de ani sunt o viață de om”.

O intervenție a avut și Beno David, stabilit în Israel de 60 de ani, unde este jurnalist, având și colaborări cu presa din România.

Întâlnirea s-a încheiat cu o masă festivă și cu un citat rostit cu voce tare: „Odată cu pensionarea, nu ne-am agățat mintea în cui”.

O generație vivace, care și-a păstrat amintirile și a știut să le celebreze cu demnitate.