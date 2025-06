Unde fugim de-acasă...

· „Mozaicul Catedralei Naționale” poate fi admirat la Palatul Dornelor

Stațiunea turistică Vatra Dornei găzduiește, la Palatul Dornelor, o expoziție unică în țară - „Mozaicul Catedralei Naționale – sinteză și reafirmare”, care poate fi admirată de vizitatori până la finele lunii septembrie.

· „Călătorii” fascinante în univers, la Iulius Mall Suceava

„Călătorii” fascinante în univers, la Iulius Mall Suceava, pentru că expoziția First Kids on Mars și locul de joacă digital Cosmos vor fi disponibile publicului curios până pe 15 iunie. Incursiuni captivante în univers, realizate cu ajutorul realității augmentate și a VR-ului, jocuri interactive și multe alte surprize îi așteaptă pe cei pasionați de știință, spațiu și lumi fantastice.

Joi, 5 iunie

· ”100 de actori români în festival”. Vernisaj. Expoziție de caricatură – portret în acuarelă

În spațiul expozițional al Galeriei Zamca, găzduit de Asociației Institutul Bucovina, va avea loc joi, 5 iunie, ora 13:30, vernisajul ”100 de actori români în festival”, unde cunoscutul caricaturist Ovidiu Stanciu expune lucrări realizate în tehnica caricatură - portret în acuarelă, prezentând la Suceava portretele a 100 de actori cunoscuți publicului larg. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile.

· Concert extraordinar susținut de trupa Bosquito, pe esplanada Casei de Cultură Suceava

Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava vă invită la Marșul Absolvenților, un eveniment devenit tradiție, care, la fel ca în fiecare an, va reuni întreaga comunitate pentru a-i însoți pe absolvenții USV în drumul lor simbolic, un drum în care le vor fi aplaudate reușitele și eforturile depuse în ultimii ani. „Vă așteptăm pe 5 iunie 2025, de la ora 18:00, la festivitatea de absolvire, iar de la ora 20:00, la concertul Bosquito, pe Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor, pentru a fi alături de absolvenți, a le aplauda succesul și a le transmite sprijinul și recunoștința noastră”, anunță organizatorii.

Pentru ca această zi specială să rămână cu adevărat memorabilă, s-a pregătit un concert extraordinar susținut de trupa Bosquito. Cu un amestec unic de rock și influențe latino-balcano-mediteraneene, Bosquito va aduce pe scenă energia și ritmul cu care a cucerit de-a lungul timpului publicul din întreaga țară. Trupa Bosquito vă așteaptă să fredonăm împreună piese îndrăgite precum Hopa Hopa, Două mâini și multe alte piese emblematice care au marcat generații și au creat amintiri de neuitat”, anunță organizatorii.

Evenimentul este organizat de Casa de Cultură a Studenților, care, cu aceeași pasiune și mândrie ca în fiecare an, susține celebrarea acestui moment important din viața absolvenților.

· „Almost, Mâine” de John Cariani, la Universitatea „Ștefan cel Mare”

„Almost, Mâine” de John Cariani, luni, 5 iunie, la ora 17:00 la Auditorium ”Joseph Schmidt” – USV, în cadrul Festivalului Internațional Zilele Teatrului „Matei Vișniec”.

Joi, 5 iunie, ora 17:00. Durată spectacol: 1h 30min. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. Trupa de teatru The Knockers a Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava.

Regia: Horia Butnaru, Traducerea: Cristi Juncu, Distribuția: Victoria Acsinti, Iulia-Elisa Amarică, Giada Ciofu, Eliza Otilia Cîrșmariu, Constantin Dincu, Teodora Gafițescu, Diana-Maria Galan, Ștefan Pâțu, Matei Alex Scutelnicu, Ana Maria Spirescu, Cezara Ungureanu.

Prof. coordonator: Camelia-Elena Butnaru.

· „Ferenike”, lansare de carte, Doina Ruști

„Ferenike”, lansare de carte, Doina Ruști, Editura Humanitas, joi, 5 iunie, ora 12:00, la Hanul Domnesc Suceava. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile.

,,Ferenike reconfirmă instinctul infailibil de povestitoare al Doinei Ruști. O proză cinematografică, formidabilă, cu rezonanțe mitologice, în care scenele ni se desfășoară în fața ochilor, iar câteva rulează chiar în buclă, continuu, obsedant, ca un memento al suferințelor lumii trecute, privite nu cu detașare, ci cu o limpezime totală, fără breșe.” ( Roxana Dumitrache)



Vineri, 6 iunie

· Dialog despre poezie cu poeta Ioana Nicolaie, la Seara de Poezie 13

Casa de Poezie Light of ink și Palo Santo Shop, Bar and Coffee Hub, în parteneriat cu Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava și Editura Paralela 45, organizează, vineri, 6 iunie, începând cu ora 20.00, Seara de Poezie 13 (serile 2025 vara), eveniment cultural ce se va desfășura în Palo Santo Shop, Bar and Coffee Hub (Strada Bistriței 8, cartier Obcini, Suceava).

La această ediție, sucevenii și nu numai au parte de un dialog despre poezie cu poeta Ioana Nicolaie. Prezintă poetul Vlad Sibechi, cronicar literar. Moderatoare, poeta Adela Șulea. Organizator: prof. Gheorghe Cîrstian, Casa de Poezie Light of ink. Coorganizator: Robert Șröder, Palo Santo România.

· „Theodoros”, lansare de carte, Mircea Cărtărescu

„Theodoros”, lansare de carte, Mircea Cărtărescu, editura Humanitas, vineri, 6 iunie, ora 16:00, la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava – Aula Magna Corp A.

Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. „Dacă în Orbitor Mircea Cărtărescu te uimește cu geniul său, dacă în Solenoid te simți copleșit de construcția narativă imensă, Theodoros te strămută într-o lume fantastică, în care scriitorul mobilizează, într-o limbă română aproape pierdută și acum recuperată, eroi, motive, legende și mituri ce glisează de la obscuritate cvasiabsolută la notorietate planetară.” (Realdo Tocaks)

Mircea Cărtărescu este cel mai cunoscut scriitor român contemporan, autorul unor cărți de o mare frumusețe literară, cum ar fi Levantul sau Nostalgia, Orbitor sau Solenoid, Melancolia sau Theodoros. Romanul Theodoros este tradus deja în cinci limbi (italiană, franceză, bulgară, germană și spaniolă), cu cronici elogioase și nominalizări la premii literare.



Luni, 9 iunie

· Expoziția de pictură „Vise mature” – Doina Aldea, Galeria de artă Zamca Suceava

Galeria de artă Zamca vă propune o nouă întâlnire cu sensibilitatea vizuală prin expoziția „Vise mature”, semnată de artista Doina Aldea – o incursiune picturală în lumea introspecției, a amintirilor retrăite și a visului asumat ca expresie artistică.

Lucrările reunite în această expoziție redau, cu finețe și profunzime, fragmente de realitate interiorizată și transformate în compoziții lirice, încărcate de emoție și simboluri personale.

Perioada expoziției: 8-15 iunie. Vernisaj: luni, 9 iunie, ora 13:00.

Locație: Galeria de artă Zamca, Strada Zamca nr. 17, Suceava.

Expoziția „Vise mature” este o declarație vizuală despre feminitate, timp, memorie și reflecție, toate reunite într-un spațiu artistic dedicat contemplării și regăsirii de sine.