Kickboxing

Gala Colosseum Tournament 46 va avea loc pe data de 27 iunie, în șanțul de apărare al Cetății de Scaun. Este pentru al treilea an consecutiv când acest eveniment sportiv internațional organizat în parteneriat cu Consiliul Județean și Consiliul Local se desfășoară la Suceava, iar accesul publicului va fi gratuit, în premieră.

„Suntem încântați să revenim la Suceava, mai ales că Cetatea de Scaun este implicată într-o restaurare spectaculoasă. De această dată avem pregătite mai multe surprize pentru suceveni și cred că vor fi mulțumiți de ceea ce vor vedea. Totodată, cu prilejul galei, vom promova alături de Agenția Națională Antidrog campania <Lupta sportivă e singura dependență>. Până atunci vom finaliza și filmările pentru cel de-a doilea episod al filmului documentar <Moștenirea lui Ștefan>”, a declarat promotorul Gabriel Georgescu.

Punctul de maxim interes va fi reprezentat de piramida greilor

În cele 12 lupte programate în main card sunt angrenați și doi sportivi de la noi din județ, este vorba de Ionel Bălan, originar din Bilca, și fălticeneanul Gabriel Pădurean.

„Pe lângă Bălan și Pădurean, în under card vor urca în ring alți patru tineri talentați suceveni. Am făcut eforturi să putem oferi fanilor sporturilor de contact și o piramidă a greilor, și mă bucur că am reușit acest lucru. Unul dintre participanți va fi Vasile Amariței, care este aici de față. Evenimentul va cuprinde și un interesant duel feminin, în care Liliana Amariței se va confrunta cu campioana Iranului. Iar ca o noutate, avem în program și un interesant meci de box, în care se vor confrunta talentatul Florian Andrei, din Zalău, și un experimentat pugilist din Mexic”, a precizat Cristi Varasciuc, ambasadorul Colosseum Tournament.

Prezența lui Ernesto Hoost, a Filarmonicii din Ploiești și a Alessiei vor pigmenta evenimentul de la Suceava

De asemenea, gala cuprinde și o parte artistică, care va fi asigurată de Alessia, bine-cunoscuta cântăreață româncă de muzică pop, dance și house, și de Filarmonica din Ploiești.

Prezent la conferința de promovare a evenimentului, Cezar Ioja, administratorul public al județului, s-a arătat încântat de parteneriatul cu promoția Colosseum Tournament.

„În Consiliul Județean, în frunte cu președintele Gheorghe Șoldan, sunt oameni care apreciază importanța sportului în societate. Pentru anul 2025 deliberativul județean a alocat sportului de masă și celui de performanță suma de 2,5 milioane de lei, ceea ce reprezintă un adevărat record. Suntem parteneri cu Colosseum Tournament în ceea ce privește gala de la Suceava încă de la început și suntem bucuroși că pe 27 iunie Suceava va fi capitala europeană a sporturilor de contact. În încheiere, aș vrea să transmit un îndemn luptătorilor care vor urca în ring din partea unui fost sportiv de performanță: chiar dacă în urma confruntărilor din 27 iunie unii sportivi vor părăsi scena învinși, pe termen lung nu va pierde nimeni nimic, pentru că sportul are darul de a modela caractere și oameni”.

În continuare, Andrei Bacoș, consilierul primarului Vasile Rîmbu, a apreciat colaborarea cu promotorii Colosseum Tournament: „Suntem încântați de această asociere. Le mulțumesc lui Gabriel Georgescu și Cristi Varasciuc pentru că încurajează tinerii să practice sportul și promovează Suceava și Cetatea de Scaun atât de bine”.

La rândul său, Emil Ursu, directorul Muzeului Național al Bucovinei, a menționat că lucrările de restaurare a Cetății de Scaun nu sunt încheiate: „Prin investițiile pe care le face în restaurare, Consiliul Județean vrea să urce Cetatea de Scaun la un alt nivel. Schelele de pe ziduri pot reprezenta însă un avantaj vizual dacă sunt luminate și puse în valoare așa cum trebuie”.

Invitați de onoare la Colosseum Tournament 46 vor fi celebrul Ernesto Hoost, primul campion K1, și Samuel Kwok, legendarul maestru Wing Chun Kung Fu.

Gala va fi transmisă în România de DigiSport, iar pe plan internațional de 80 de posturi TV și canale online de pe 5 continente.