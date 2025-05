Joi, 22 mai 2025, Liceul Teoretic „Ion Luca” din Vatra Dornei a fost gazda unui eveniment cultural de o sensibilitate aparte. Manifestarea s-a desfășurat în Sala Centrului de Documentare și Informare (CDI) din cadrul liceului, în prezența unui public restrâns, și a avut-o ca protagonistă pe scriitoarea dorneană Jenica Romanică, fostă directoare adjunctă a instituției în perioada 2012–2014.

Cu această ocazie, distinsa profesoară și-a lansat cele mai recente volume de memorialistică, apărute la finalul anului trecut, respectiv la începutul acestuia, la Editura „StudIS” din Iași: Memoria timpului și Confesiuni sub zodia Vărsătorului.

Evenimentul a fost moderat de doamna Nicoleta Todașcă, manager al Bibliotecii Municipale „G.T. Kirileanu” din Vatra Dornei (instituție aflată în prezent în reabilitare), care le-a invitat în prezidiu pe doamnele Jenica Romanică – autoarea volumelor, Rodica Crăciun – documentarist CDI, și Mirela Barcău – actuala directoare a Liceului „Ion Luca”.

În deschidere, doamna Todașcă a conturat portretul profesional și cultural al doamnei Jenica Romanică, descriind-o ca „un colaborator fidel al bibliotecii dornene, un prieten al școlii și al cuvântului scris [...], o persoană deschisă, colocvială [...], o prezență activă la toate manifestările culturale ale comunității.” Despre cele două volume lansate a spus că sunt „două oglinzi ale sufletului [...], un jurnal al interiorității, al gândurilor trăite și filtrate, o mărturie profundă despre rădăcini, copilărie, tradiții și oameni care trăiesc mai departe prin amintire.”

Totodată, inimoasa bibliotecară a amintit că manifestarea fusese gândită inițial ca o aniversare literară a împlinirii vârstei de 70 de ani de către autoare (4 februarie 2025), dar reabilitarea Bibliotecii „G.T. Kirileanu” a impus o reprogramare. A amintit, de asemenea, parcursul editorial al autoarei, începând cu anul 2007, când a apărut Confesiuni adolescentine, o antologie cu creații literare ale elevilor clasei a XII-a F, cărora doamna Romanică le-a fost dirigintă. Volumul s-a dovedit a fi o adevărată rampă de lansare pentru viitori poeți și prozatori.

Profesoara Mirela Barcău și-a exprimat bucuria sinceră de a fi gazda acestui moment special și a subliniat rolul esențial pe care Jenica Romanică l-a avut în fundamentarea învățământului actual din liceu, atât ca dascăl, cât și ca director. A mărturisit că influența acesteia se vede și în formarea fiului său, căruia i-a fost profesoară. În ceea ce privește opera literară, a declarat că a citit toate volumele și este impresionată de fiecare dată de profunzimea acestora.

La rândul său, doamna Rodica Crăciun a evidențiat sprijinul decisiv acordat de profesoara Romanică pentru înființarea CDI-ului, devenit astăzi un instrument de lucru indispensabil elevilor. „Fără implicarea ei, Liceul «Ion Luca» nu ar fi avut acest centru,” a spus aceasta.

În intervenția sa, Jenica Romanică a exprimat dorința ca întâlnirea să fie una „prietenoasă”. Referindu-se la tematica volumelor, a precizat că Memoria timpului reunește amintiri din copilărie, viața la țară și momente din satul natal Lueriu, dorind să valorifice un vocabular autentic, cu arhaisme și regionalisme. Confesiuni sub zodia Vărsătorului este, în viziunea autoarei, o continuare a Jurnalului de 365 de zile (2017), izvorâtă din preocupările sale pentru genul jurnalului intim.

Profesoara Paraschiva Abutnăriței, președinta Asociaţiei Culturale „Pro Basarabia și Bucovina” – Filiala Vatra Dornei, și vicepreședintă a Asociației Scriitorilor și Artiștilor din Țara Dornelor, a realizat o analiză pertinentă și detaliată a volumelor lansate. „Nu e puțin lucru să scrii cât a scris Jenica Romanică”, a spus ea, remarcând sinceritatea profundă a autoarei. A încheiat recomandându-i acesteia să redacteze și o monografie a satului Luieriu, deja excelent ilustrat în volumul Memoria timpului.

Profesorul Mihai Țarcă, fost director al liceului și coleg de echipă managerială cu autoarea, în prezent președintele Asociației umanitare „La Dorna Nouă Ne Pasă”, a abordat inițial dificultățile actuale ale sistemului educațional. Deși nu reușise încă să citească volumele lansate, a rememorat Confesiuni adolescentine, apreciind modul în care profesoara Romanică a îndrumat tinerii spre scris. A elogiat activitatea didactică și implicarea acesteia în viața culturală și umanitară a orașului.

Subsemnatul – Vasile Aioanei, prozator din Câmpulung Moldovenesc și absolvent al Liceului „Ion Luca” promoția 1980 – am amintit profesorii care m-au format: Adriana Țâmpău, Virgiliu Acostinesei, Tatiana și Veniamin Guga, Gheorghe Iacob, Urzică, Hanganu, George Buțincu, Ovidiu Șucheanu – repere morale și intelectuale cărora le datorez tot ce am realizat. Am împletit amintiri din anii de liceu cu cele recente, rememorând lansarea de carte din anul anterior, găzduită de Biblioteca „G.T. Kirileanu”, la invitația doamnelor Todașcă și Romanică. Am amintit, totodată, și de cronica volumului Viața ca o cruce publicată în revista Moldova literară.

Poeta Gabriela Braha Strugaru, membră a Cenaclului „Țara de Sus” din Câmpulung Moldovenesc, a mulțumit pentru invitația de a participa la un eveniment care i-a „îmbunătățit viața cu încă două volume de proză”. A citit un fragment din Memoria timpului și a comentat cu emoție fotografiile de epocă incluse în volum.

Prof. Gruia Ungurian, poet și prozator activ din Țara Dornelor, a considerat că scrierile Jenicăi Romanică sunt „jurnale ale unor călătorii istorice” și că autoarea își asigură, prin acestea, un loc în istoria literaturii. Mariana Sorohan, fostă bibliotecară-șefă a Bibliotecii „G.T. Kirileanu”, a spus că oricine a trăit la sat se va regăsi în paginile autoarei – o lume cu oameni harnici, credincioși, iubitori de țară. Aceste rădăcini explică, a conchis ea, altruismul și lumina sufletească a scriitoarei.

Foste eleve ale doamnei Romanică – Corina Cojoc, bibliotecară la Liceul Tehnologic „Vasile Deac” Vatra Dornei şi la școala gimnazială din comuna Neagra Șarului, și Raluca Moroșan-Gori, profesoară la Liceul „Ion Luca” şi școala gimnazială din comuna Dorna Candreni – au exprimat cu emoție recunoștința și admirația lor. Inginerul Florin Usatiuc a remarcat autenticitatea umorului din scrierile autoarei și a pledat pentru promovarea literaturii în rândul tinerilor. Doamna Lili Roată, fostă educatoare și directoare de grădiniță, a spus că volumele doamnei Romanică sunt pentru ea „alifii tămăduitoare, care ne fac mai senini, mai buni”.

Profesoara Geta Aizmaier a vorbit despre prietenia de o viață cu familia Romanică, subliniind că reușitele celor doi soți se datorează unei colaborări solide și armonioase. Iar autoarea a completat: „Cu toții suntem un grup unit prin prietenie și apropiere sufletească.”

„Timpul nu trece peste noi, ci prin noi. Iar când îl așezăm în pagini, capătă sens, lumină și continuitate” – a concis moderatoarea Nicoleta Todașcă, în încheierea unui eveniment cu totul remarcabil.

Prin această dublă lansare, Jenica Romanică reușește nu doar să își înveșnicească amintirile, ci și să ofere o mărturie valoroasă despre identitate, rădăcini și rostul scrisului ca formă de vindecare.

Vasile Aioanei