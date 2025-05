La ora la care scriu eu această rubrică, mai sunt de disputat doar trei meciuri din Subliga (că "Superliga" nici în glumă nu-i pot spune!), în urma cărora nu vom mai avea de aflat decât care este echipa de bambilici care urmează să ocupe ultimul loc de pe podium, aceasta urmând a se alege între cele două Universităţi: Cluj sau Craiova, ambele urmând să participe la preliminariile Conference League, iar dintre ele cel mult una cred că ar putea să se şi califice în grupe. Celelalte două participante în preliminariile continentale, FCSB în Champions' League şi CFR Cluj în Europa League, având şi ele vagi şanse de a prinde competiţia propriu-zisă. Evident că în lipsă de fotbal jucat, acum intrăm în perioada "legală" a fotbalului vorbit, la care se ştie că suntem campioni mondiali. Deja ni se spune cum FCSB e ca şi calificată, iar dl Gheorghe Becali are ca şi rezolvată problema achiziţiilor de vară: pe Louis Munteanu (care dacă nu merge măcar la Inter ori PSG, atunci e ca şi dus în America, iar dacă nici acolo, atunci vine la FCSB ca să... ce? Probabil să dea goluri lui Metaloglobus, dacă o promova, sau Sloboziei, dacă s-o salva! Că nici bătut nu-mi amintesc de vreo realizare mai brează a acestui vopsit), pe Mitriță (dacă nu s-o duce la Ludogorets, că ăia n-au cum să nu-l dorească!), pe nu ştiu care copil-minune de la Hagi-tatăl, care are în comun cu Yamal doar vârsta de 17 ani şi, ca bomboana pe coliva, pe Hagi-fiul, tocmai eliberat din sclavie. Vedeţi ce uşor se rezolvă în familie totul? Cu Hagi Tatăl, cu Hagi Fiul, mai rămâne doar de apelat la Hagi Sfântul Duh!