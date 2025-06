Latino se redeschide luni, 30 iunie. Un nou capitol pentru un simbol al gastronomiei sucevene

Sâmbătă, 28 Iunie 2025 (20:04:49)

După 24 de ani de tradiție, povești și mii de clienți care i-au trecut pragul, Restaurantul Latino – cel mai longeviv local din Suceava – își redeschide porțile cu un nou design, facilități moderne și o capacitate dublă.

Această transformare marchează începutul unei noi etape, una care păstrează valorile trecutului și adaugă energia prezentului, cu gândul la următorii 20 de ani. „Vă așteptăm începând cu 30 iunie!

De luni, de la ora 13.00, sunteti invitati să pășiți pragul noului Latino.

Un loc cunoscut și drag, dar cu o față nouă, pregătit să vă surprindă, să vă încânte și să vă ofere acea experiență care rămâne în memorie”, spun reprezentanții restaurantului.

Poveste care continuă

Deschis în 2001, Latino a devenit rapid un reper al gastronomiei sucevene, cu un meniu autentic italian și o atmosferă caldă, familiară. Timp de peste două decenii, a fost locul în care familii, prieteni, cupluri și oameni de afaceri s-au bucurat de preparate rafinate și servicii de buna calitate.

Anul acesta, restaurantul împlinește 24 de ani, o vârstă frumoasă pentru un brand local și o ocazie perfectă pentru reinventare.

„În spatele acestei transformări se află o echipă devotată, formată din profesioniști pasionați – unii dintre ei alături de noi de zeci de ani. Le mulțumim pentru implicare, profesionalism și pentru că au fost sufletul acestui proiect”, au transmis reprezentanții localului.

Trei luni de provocări și satisfacții

„Renovarea a durat trei luni intense, în care am visat, am proiectat, am demontat și reconstruit. Am colaborat cu mai multe birouri de arhitectură până am găsit varianta potrivită.

Ne-am dorit o imagine proaspătă, dar nu una care să rupă complet legătura cu trecutul. Am păstrat elemente care amintesc de vechiul Latino și le-am integrat armonios într-un spațiu modern, elegant și cald”.

Transformarea nu s-a oprit la suprafață. A fost acordată o atenție deosebită și părții nevăzute a restaurantului – bucătăria, spațiile tehnice, zonele de lucru. Reprezentanții restaurantului Latino și-au propus ca această schimbare să nu fie doar una de design, ci una care să îmbunătățească întreaga experiență – pentru clienți, dar și pentru echipă.

Modernizare în profunzime:

Capacitatea restaurantului a fost dublată, de la 85 la 160 de locuri, fără a pierde intimitatea și confortul caracteristice

Au fost introduse zone speciale pentru rezervări private, perfecte pentru o cina speciala sau întâlniri restrânse

A fost amenajată o vinotecă deschisă, unde clienții pot explora vizual selecția de vinuri și își pot alege băutura perfectă pentru masă

Bucătăria a fost dotată cu echipamente de ultimă generație, care permit un flux de lucru mai eficient și preparate la cele mai înalte standard

Pizza se coace acum într-un cuptor italian cu lemne, iar meniul include paste proaspete făcute în casă, produse zilnic de echipă.

„Ne dorim ca această nouă versiune a restaurantului să reflecte și mai bine angajamentul nostru pentru calitate, inovație și ospitalitate autentică.

Ce rămâne neschimbat?

Specificul italian și mediteranean, care ne definește de peste două decenii. Continuăm să aducem în farfurii gusturi autentice, preparate din ingrediente de cea mai bună calitate, atent selecționate.

La fel de important, rămâne și respectul față de client și recunoștința noastră față de toți cei care ne-au fost alături în toți acești ani. Fără ei, acest vis nu ar fi fost posibil”.



Restaurantul Latino este administrat de compania Matelo Com SRL, alături de alte proiecte de succes din industria ospitalității, cum este și hotelul Sonnenhof și restaurantul Mosaik. Ne dorim să continuăm să dezvoltăm locuri care inspiră, hrănesc și aduc oamenii împreună.