Corala „Ciprian Porumbescu” și THE DUO vor concerta, duminică, la Mănăstirea Bogdana

Joi, 12 Iunie 2025 (09:20:52)

Corala „Ciprian Porumbescu” a Asociației „Sing Bucovina” și invitații săi vor concerta, duminică, 15 iunie 2025, începând cu ora 19:00, în curtea interioară a Mănăstirii Bogdana din Rădăuți. Va fi o seară dedicată muzicii culte.

Invitații speciali ai acestui eveniment sunt Ramona și Răzvan – THE DUO. Este vorba de doi muzicieni dedicați, Ramona și Răzvan Lupu, interpreți și profesori ai Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava, care propun publicului un dialog sonor rafinat între vioară și chitară, construit cu sensibilitate, eleganță și o autenticitate artistică ce reflectă pasiunea lor pentru muzică și comunicare prin artă.

Alexandru Semeniuc, recunoscut pentru premiile sale în calitate de dirijor, dar și de compozitor, va conduce din nou corala suceveană. Acompaniamentul pianistic va fi oferit de Olivia Marțincu, iar organizator al evenimentului este managerul coralei, Ionuț-Vichentie Ilisoi.

În programul concertului vor fi incluse lucrări semnate de: C. Porumbescu, G. Musicescu, G. Young, C. Arvinte, D.M. Goia, Al. Pașcanu, Gh. Danga, C. Baciu, T. Chiriac.

Alegerea Mănăstirii Bogdana ca locație pentru acest eveniment nu este una întâmplătoare, spun coriștii suceveni, întrucât acest lăcaș de cult, cu o profundă semnificație istorică și spirituală, oferă un cadru autentic și reverențios care rezonează cu valorile culturale și tradiționale promovate de artiștii suceveni. Accesul este liber. Pentru a permite unui număr cât mai mare de spectatori să se bucure de acest spectacol, vor fi amplasate 200 de scaune.

· Misiune caritabilă

Concertul are și o misiune caritabilă: fondurile strânse din vânzarea biletelor vor susține participarea României la European Choir Games 2025, ce va avea loc la sfârșitul lunii iunie în Aarhus, Danemarca – cea mai prestigioasă competiție corală europeană, organizată de Interkultur, după modelul Jocurilor Olimpice. Concurenta României la Jocurile Europene Corale este însăși Corala „Ciprian Porumbescu”.

Corala „Ciprian Porumbescu” – primul cor mixt din România dublu medaliat cu aur la Jocurile Mondiale Corale (World Choir Games 2023 - Coreea de Sud) este astăzi cel mai important ambasador muzical și cultural al Bucovinei. Cu peste 250 de concerte internaționale în Elveția, Germania, Franța, Italia, Grecia, Belgia, dar și colaborări cu ambasade, consulate, universități și centre culturale europene, Corala rămâne un simbol al excelenței artistice și al identității românești.

Donații se pot face și online, pe pagina oficială a coralei: https://coralaciprianporumbescu.ro/donatii/ .

Evenimentul este recomandat de SymphOpera Fest și este organizat în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Pentru informații suplimentare, puteți să-i contactați pe organizatori la adresa de e-mail: coralaciprianporumbescu@gmail.com sau pe pagina de Facebook a coralei https://www.facebook.com/coralaciprianporumbescu .