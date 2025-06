Nu am înțeles ce sens a avut tot balamucul de dinaintea meciului de sâmbăta trecută: Lucescu, în caz de înfrângere cu Austria pleacă, iar în locul lui vine Hagi... ba nu!, Răzvan... nici, sigur Sabău. Și tot așa. S-au găsit și destui care să-l certe pe Cristi Chivu că s-a grăbit să semneze cu Inter în loc să vină să moară cu bolovanul ăsta de gât! Îmi vine greu să formulez pentru a mă face cât mai bine înțeles: Naționalaîn sine nu este un bolovan, însă jucătorii convocați de Mircea Lucescu, în marea lor majoritate, da! Pe teren sunt niște bolovani, tot așa sunt și la vorbă, exprimarea lor pe gură fiind cam la același nivel precar caaceea de pe gazon, cu piciorul. Sper că nu luați drept suport necondiționat pentru vreun fel de entuziasm care să vă năpădească,după prestația din meciul cu Cipru, scorul de 2-0 cu o echipă redevenităceea ce era odată, un partener de antrenament pentru echipele care, slabe și ele, nu găseau vreun altul mai breaz! Dacă ar fi să încerc a pune în balanță cele două prestații ale reprezentativei României, aș zice că lucrurile proaste evidențiate de meciul din Austria au fost infinit mai multe și mai grave decât cele bune din partidacu Cipru. Am ajuns din nou să constatăm că cel mai bun din echipă, în Austria, a fost portarul, ceea ce vorbește de la sine despre jalea din apărare. Cât privește atacul, dacă o repriză întreagă nu ai avut niciun șut pe poartă, despre ce să vorbim? Înainte de meci scrisesem că singurul care merită convocat era Bîrligea. Pe teren a fost detașat cel mai slab. Dincolo de gol, parcă Tănase a mișcat cumva. Și la București tot el. Păi dacă am ajuns să visăm calificări mizând pe Tănase și pe Moldovan, zic că mai bine ne-am vedea de alte sporturi, mai abordabile. Ăla bolnav și nechemat, ăla bolnav și titularizat, taica Chichireștârâindu-și hoitul prin iarbă, zău că ar fi de râs dacă n-ar fi cumplit. Peste toate, hop și Nea Mircea: "Veți vedea ce echipă puternică o să construiesc!". Păi de ce? Și cu cine?