Miercuri, 11 Iunie 2025 (09:22:54)

Poetul Ștefan Manasia va participa sâmbătă, 14 iunie 2025, începând cu ora 19.30, la Seara de Poezie 14 (serile 2025 vara), eveniment ce se va desfășura în Palo Santo Shop, Bar and Coffee Hub (municipiul Suceava, strada Bistriței 8, cartier Obcini).

În cadrul Serii de Poezie, va fi lansat volumul „Sursele obscure”, de Ștefan Manasia (Casa de Editură Max Blecher, 2024). Prezintă poetul Vlad Sibechi, cronicar literar. Poeta Amalia Poenaru va debuta la Seara de Poezie. Amalia (n. 2008, Suceava) este elevă în clasa a IX-a la Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” din Dumbrăveni. A câștigat Premiul I la Festivalul de Poezie „Ion Cozmei” și este laureată la Festivalul Național de Poezie „Porni Luceafărul...”.

Moderatoarea Serii de Poezie 14 va fi poeta Adela Șulea. Casa de Poezie Light of ink și Palo Santo Shop, Bar and Coffee Hub, în parteneriat cu Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava și Casa de Editură Max Blecher, sunt organizatorii evenimentului cultural de sâmbătă (organizator principal prof. Gheorghe Cîrstian, Casa de Poezie Light of ink, coorganizator: Robert Șröder, Palo Santo România).

Șefan Manasia (n. 1977, Pitești) este poet și publicist. A inițiat, în 2008, la Cluj, alături de Szántai János și François Bréda, clubul de lectură „Nepotu’ lui Thoreau”. Este redactor al revistei „Tribuna” din 2003, an în care a debutat cu volumul Amazon și alte poeme, urmat de Cartea micilor invazii (2008, premiul Manuscriptum pentru poezie, din partea Muzeului Național al Literaturii Române), Motocicleta de lemn (2011, premiul Tânărul Scriitor al Anului), Bonobo sau cucerirea spațiului (2013), Cerul senin (2015, premiul pentru poezie al revistei Observator cultural), Gustul cireșelor (2017) și antologia Etica grunge. Suntem generația extincției. Poeme alese 2003-2023 (2023). De asemenea, este autorul volumului de publicistică și critică literară Stabilizator de aromă (2016), al romanului Cronovizorul (2020) și al nuvelei Platanii din Samothraki (2022). În 2024, a publicat la Casa de Editură Max Blecher volumul Sursele obscure.