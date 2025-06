Miercuri, 4 Iunie 2025 (12:54:03)

Timp de 5 zile, în perioada 3–7 iunie 2025, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) găzduiește prima ediție a conferinței internaționale “The NEO Entrepreneurship Conference”, un eveniment de anvergură organizat în parteneriat cu prestigioase universități europene membre ale consorțiului NEOLAIA – Transforming Regions for an Inclusive Europe. Din acest consorțiu vor participa la eveniment Bielefeld University (Germania), University of Jaén (Spania), University of Nicosia (Cipru), Örebro University (Suedia), University of Ostrava (Cehia), University of Salerno (Italia), University of Tours (Franța) și Šiauliai State University of Applied Sciences (Lituania).

Prima ediție a conferinței aduce în prim-plan o viziune contemporană și interdisciplinară asupra antreprenoriatului, axată pe inovație, sustenabilitate și integrarea tehnologiilor emergente. Scopul ei este de a stimula dialogul critic și colaborarea dintre mediul academic, sectorul privat și autoritățile locale, cu scopul consolidării ecosistemelor antreprenoriale regionale. Evenimentul reunește cadre universitare, studenți, doctoranzi, cercetători și experți din România și din peste 15 țări, printre care Canada, Brazilia, Coasta de Fildeș, Ucraina, Republica Moldova, Albania, Suedia, Italia, Spania, Cipru și Lituania și a debutat pe 3 iunie cu o masă rotundă dedicată relațiilor de parteneriat între USV și stakeholderii locali, reafirmând angajamentul universității față de rolul său de lider în antreprenoriatul regional. La discuții au participat reprezentanți ai Camerei de Comerț și Industrie Suceava, partener strategic în atragerea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană.

Personalități importante ale domeniului antreprenorial și subiecte actuale pe ordinea de zi

Deschiderea oficială a lucrărilor științifice e marcată de intervențiile a patru speakeri internaționali de renume, Marinos Themistocleo, University of Nicosia (Cipru), Daniela Andrén, Örebro University School of Business (Suedia), Erika Jonuškienė, Šiauliai State University of Applied Sciences (Lituania) și Marco Valeri, Niccolò Cusano University (Italia).

În cursul zilei de 4 iunie conferința continuă cu ateliere tematice pe subiecte actuale precum: Ecosisteme antreprenoriale durabile: cooperare între universități, administrație și mediul de afaceri, Cele mai bune practici antreprenoriale în context regional (Raport NEOLAiA), Cursuri de formare antreprenorială NEOLAiA, NEOLAiA Start UP HUB: „We Start – You Up” și

Summer Entrepreneurship Challenge (SUMMA)

Activitățile se desfășoară în Sala Senatului și BRD-HUB, unul dintre cele mai moderne spații ale USV, realizat în colaborare cu BRD Groupe Société Générale. Deschiderea oficială din data de 5 iunie va fi oficiată de prof. univ. dr. Mihai Dimian, rectorul USV, prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean, prorector și prof. univ. dr. Carmen Eugenia Năstase, decanul Facultății de Economie, Administrație și Afaceri.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) arată încă o dată angajamentul de a sprijini și promova producătorii locali, recunoscând rolul esențial al acestora în dezvoltarea durabilă a regiunii. Astfel, produsele autentice și de calitate pot ajunge mai ușor la consumatori atunci când există o colaborare eficientă între mediul academic, autoritățile publice și sectorul privat, așa cum se întâmplă în cazul inițiativei „Gustă din Bucovina”, un proiect de succes al Asociației Gustă din Bucovina, coordonat de Claudia Gogu, director executiv al Direcției Agricole Suceava.

Pentru evidențierea acestui proiect valoros în cadrul “The NEO Entrepreneurship Conference”, joi 5 iunie, în intervalul 11:00 – 13:30, în curtea interioară a campusului universității va avea loc o expoziție dedicată producătorilor locali, în cadrul căreia aceștia își vor putea prezenta produsele publicului larg, invitaților conferinței și partenerilor instituționali, în scopul

promovării identității culturale, gastronomice și economice a Bucovinei.

În cadrul conferinței, lucrările în plen vor avea loc în șapte secțiuni tematice, precum Inovare digitală și antreprenoriat, Antreprenoriatul studențesc și ecosisteme antreprenoriale, Turism, patrimoniu și implicare comunitară/ Forumul celor mai bune practici în turism, Contabilitate și finanțe, Economie, comerț și servicii, Management și administrarea afacerilor și, nu în ultimul rând,

Matematică, informatică economică și statistică.

Pe 6 iunie este programată o vizită de studiu la companii de succes din regiune, urmată de o excursie culturală în Bucovina, pentru promovarea valorilor locale și a patrimoniului. Evenimentul se va încheia pe 7 iunie, cu o sesiune de concluzii și proiecții asupra viitorului neo-antreprenoriatului.

Această conferință reprezintă o platformă solidă pentru consolidarea colaborării, iar pentru mai multe informații și programul complet al evenimentului, accesați:

http://conferinta.feaa.usv.ro/index.php/iec/neo2025.