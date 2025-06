Pregătește-te pentru prima petrecere în aer liber de anul acesta, din Suceava, și notează în agendă data de 7 iunie!

Sâmbătă, 7 iunie, de la ora 20.00, Erick’s Agency și Urban Street Food & Bar pregătesc „Lost in the garden”, la Mov de Bucovina (Str. Principală 1D, Mihoveni), o petrecere inedită, sub cerul liber, cu ritmuri antrenante și o atmosferă electrică.

Cap de afiș este artistul internațional Gorje Hewek, DJ și producător de muzică electronică, o figură proeminentă în scena muzicii electronice, cunoscut pentru stilul său distinctiv de house organic, melodic și profund.

„Evenimentul era stabilit pentru data de 24 mai, dar a fost reprogramat pentru 7 iunie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile anunțate pentru acest weekend.

Ne vedem cu același vibe, același concept, dar cu vreme mai prietenoasă!

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă așteptăm cu drag pentru o seară de neuitat!

Pe 7 iunie ne așteaptă o petrecere inedită, o călătorie profundă, plină de suflet. O noapte sub stele, în care ritmul se întâlnește cu natura – nu doar auzi, simți”, transmit organizatorii.

Bilete pe https://www.livetickets.ro/bilete/lost-in-the-garden-suceava.