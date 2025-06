Tenis de câmp

Ediția a XVI-a a Cupei Monitorul la tenis de câmp se desfășoară într-un ritm susținut. Începută la finalul lunii aprilie, competiția a atins luni, cu ocazia confruntării dintre Viorel Negru și Vasile Hândrescu, numărul de 400 de meciuri disputate.

Cei 249 de participanți care se află pe tabloul competiției se întrec la cele treisprezece secțiuni distincte: Secundară minus 40 de ani, Secundară plus 40 de ani, Principală minus 40 de ani, Principală 40-50 de ani, Principală plus 50 de ani, Super Elită, Elită minus 40 de ani, Elită 40-50 de ani, Elită plus 50 de ani, Veterani plus 60-65 de ani, Veterani 65-70 de ani și Veterani plus 70 de ani, la care se adaugă întrecerea feminină.

În prima fază a întrecerii, care se va încheia pe 1 august, competitorii sunt împărțiți în grupe și vor juca fiecare cu fiecare. În faza a doua a competiţiei, ce se va desfăşura în sistem eliminatoriu, vor promova toţi participanţii, împerecherea pe tablou urmând a se face în funcție de locul ocupat în grupe.

Întrecerea din acest an se va derula, ca de obicei, pe toată durata sezonului cald.

Luni, 16 iunie, ora 08.30 Daniel Ostafi - Cezar Ciornei Principală -40 Gr D Baza Unirea 6-1,6-4 Luni, 16 iunie, ora 10.00 Nicolai Bosancu - Ilie Țebrean Veterani +65 Gr A Baza Unirea 1-6,1-6 Luni, 16 iunie, ora 12.00 Viorel Negru- Vasile Hândrescu Veterani +60 Gr A Baza Unirea 6-2,6-3 Luni, 16 iunie, ora 15.00 Daniel Isopescu Marius Zepciuc Principală -40 Gr E Baza Unirea 4-6,6-3,2-6 Luni, 16 iunie, ora 15.00 Ovidiu Hatnean - Iulian Iriciuc Principală +40 Gr E Baza Unirea 4-6,6-7 Luni, 16 iunie, ora 17.00 Codrut Popescu - Marius Saghin Principală +40 Gr D Baza Unirea 6-4,7-6 Luni, 16 iunie, ora 17.00 Luiza Robciuc - Cătălin Froicu Secundară +40 Gr D Baza Unirea 0-6,0-6 wo Luni, 16 iunie, ora 19.00 Ionel Șuiu - Sorin Maciuc Elită +40 Gr B Baza Unirea