Marţi, 17 Iunie 2025 (17:28:43)

Unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale anului, Festivalul Internațional „Ciprian Porumbescu”, ajuns la cea de-a IV-a ediție, începe miercuri, 18 iunie.

Festivalul se va desfășura în zilele de 18, 19 și 20 iunie, la Sala Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava (miercuri, de la ora 18.00), la Biserica Romano-Catolică „Sf. Ioan Nepomuk” Suceava (joi, de la ora 19.30) și la Sala Casei de Cultură a Sindicatelor din Suceava (vineri, de la ora 18.00).

Consiliul Județean Suceava a informat, printr-un comunicat de presă, că la ediția din acest an iubitorii de muzică simfonică se vor bucura pe parcursul celor trei seri consecutive de recitaluri susținute de Orchestra de Cameră „Sonos Alumni” a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, de Ansamblul Cameral „Promusica Academica” din cadrul aceleiași prestigioase universități, de duouri și triouri sosite din Iași, precum și de Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău, sub bagheta prim-dirijorului Ovidiu Balan.

Competiția pe secțiunea Muzică de Cameră s-a adresat tuturor formațiilor camerale: triouri, cvartete, cvintete și sextete și are ca participanți șase formații, juriul fiind format, ca în fiecare an, din personalități marcante ale muzicii clasice contemporane, respectiv: președintele juriului - Remus Azoiței, profesor de vioară la Royal Academy of Music Londra, prim-violonist al Cvartetului „Ad Libitum” din Iași, și membrii Verona Maier - prof. univ. dr. prorector al Universității Naționale de Muzică din București, Bogdan Constantin - lector univ. dr. la Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” Iași, Daniel Paicu - conf. univ. dr. la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Alexandra-Veronica Bejinaru – director al Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava.

Programul festivalului este următorul:

Miercuri, 18 iunie , ora 18:00, Sala Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava - deschiderea oficială a festivalului, concert extraordinar Orchestra de Cameră „Sonos Alumni” a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași.

Invitați în cadrul evenimentului: „Duo Montag”, „Trio Alma Libera” și „Trio Capriccio”.

Joi, 19 iunie, ora 19:30 - Biserica Romano-Catolică „Sf. Ioan Nepomuk” Suceava - concert extraordinar Ansamblul „Promusica Academica” al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași. În program: lucrări de Johann Sebastian Bach, Johann Strauss, Gioachino Rossini, Michele Mangani, George Gershwin, Romeo Cozma, P. Pintilie, P.M. Narro, A. Piazol

Vineri, 20 iunie, ora 18:00 - sala Casei de Cultură a Sindicatelor din Suceava, concert de gală, premierea și Gala Laureaților – Filarmonica „Mihail Jora” Bacău; solist -Remus Azoiței; conducătorul Filarmonicii: Mihai Badiu – manager.

"Invitatul special din cadrul Festivalului Internațional <Ciprian Porumbescu> este Remus Azoiței, unul dintre cei mai apreciați violoniști ai generației sale, care va concerta alături de Filarmonica <Mihail Jora> cântând la vioara sa Niccolo Gagliano, realizată în anul 1753, aparținând colecției Academiei Regale de Muzică din Londra, instituție de prestigiu unde domnia sa activează în calitate de profesor de vioară", se precizează în comunicat.

În program: „Dansuri polovțiene” de Alexandr Borodin, „Introducere și Rondo Capriccioso” de Camille Saint Saens (avându-l ca solist pe Remus Azoiței la vioară), precum și arii de sorginte românească: „Balada pentru vioară și orchestră” de Ciprian Porumbescu, cu același solist prestigios la vioară, încheind cu celebra și nemuritoarea „Rapsodia I” a lui George Enescu.

În toate cele trei seri de ale festivalului, intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.