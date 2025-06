Mi-era că n-o să-i iasă pe gură, măcar de data asta, niciunuia din cei prezenţi pe acolo tâmpenia deja clasicizată (brevetată de Dan Petrescu, campionul absolut al frustrărilor fotbalistice) conform căreia "noi meritam să câştigăm meciul", numai că... Numai că l-am pierdut şi pe ăsta tot ca nişte imbecili, cum îl pierduserăm şi pe precedentul. Aţi ghicit: astăzi e vorba de noul val de loseri îmbrăcaţi în galben, culoarea de bază a echipelor noastre reprezentative, cei de sub 21 de ani, care sunt de altfel pe deplin competitivi cu adversarii lor din restul Europei... la tatuaje! La fotbal, şi cu precădere pe partea care ţine de psihic, ar mai fi ceva de recuperat: nişte (mii de) ani lumină! Aşadar, după ce în meciul cu Italia, în care presupusul vârf de lance, cap de listă, simbol al noii generaţii, numitul Louis Munteanu, s-a dus nu să joace şi să se pună în slujba echipei (deci a ţării!), ci să le arate el italienilor care nu l-au mai cumpărat ce proşti sunt şi ce valoare mare au ratat (şi le-a arătat doar cum se ratează un penalty), în meciul următor, cel cu Spania, acelaşi individ a tras o torpilă de pe la 25 de metri care a nimerit vinclul. Bravo, să ne trăieşti! Mai spun doar că n-am înţeles de ce tot el n-a fost în stare să termine meciul pe teren. Iar când mai erau vreo 6-7 minute, un alt idiot, pe nume Băluţă, s-a trezit să vrea să-l fractureze pe un adversar. Nu i-a reuşit "operaţia", ci doar un absolut meritat roşu. Rămaşi în 10, trântorii sub 21 de ani au făcut ce ştiu ei mai bine: să piardă, luând 2 goluri în 3 minute! După care, unul din nesimţiţi a grohăit: "Meritam să câştigăm!" Eu cred ceva uşor diferit: că meritaţi ceea ce doar din decenţă nu ne permitem să scriem!