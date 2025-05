Handbal

Claudiu Lazurcă, coordonatorul de joc al formației CSU Suceava, s-a clasat pe poziția secundă în ierarhia golgheterilor Ligii Naționale de handbal masculin, ediția de campionat 2024-2025. Jucătorul în vârstă de 23 de ani a punctat de 177 de ori în 26 partide, fiind devansat de lituanianul Zanas Virbauskas, de la CSM Bacău, care a reușit să marcheze nu mai puțin de 213 goluri. Locul al treilea în acest top este ocupat de Tudor Botea, de la Minaur Baia Mare, cu 164 de goluri înscrise. Ca urmare a evoluțiilor foarte bune din acest sezon competițional, Claudiu Lazurcă a fost convocat de selecționerul George Buricea la naționala de seniori a României pentru Trofeul Carpați.

„A fost un sezon reușit din punctul meu de vedere, am terminat pe locul 7, la un punct de locul 5. Un sezon în care am prestat un handbal frumos, modern și cu un lot format din jucători români și tineri! Acest lucru ne dă speranțe pe viitor. Locul 2 în topul golgheterilor nu mă interesează foarte mult, mă bucură faptul că am avut o evoluție constantă în jocul meu și că am putut să îmi ajut echipa. Pentru sezonul viitor îmi doresc o clasare mai bună față de anul acesta și să mă bucur de acest sport minunat! Pe această cale, doresc să mulțumesc publicului sucevean pentru susținerea necondiționată!”, a declarat Claudiu Lazurcă.