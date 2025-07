Muzică

Oboista Tabita Butnariu, proaspătă absolventă a Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, s-a alăturat Orchestrei de Tineret a Republicii Moldova, alături de care a susținut recent două concerte excepție, la Chișinău și București, dedicate geniului muzicii clasice – Ludwig van Beethoven.

„A fost un vis împlinit”, mărturisește adolescenta de 19 ani, adăugând că Simfonia nr. 7 a compozitorului german este una dintre preferatele sale.

Audiția pentru Orchestra de Tineret a Republicii Moldova s-a desfășurat în primăvara acestui an, fiind admiși tineri talentați din România, Ucraina, Albania și Republica Moldova, care au lucrat împreună pentru acest proiect muzical, un omagiu pentru Beethoven.

„Mi-am dorit foarte mult această colaborare, îmi doream să cânt Simfonia a VII-a, una dintre preferatele mele, ca oboi 1. Să cânt pe scena Ateneului Român acele solo-uri superbe de oboi a fost un vis împlinit. Noi, membrii orchestrei, deși nu ne cunoșteam înainte, după câteva repetiții ne-am conectat, am rezonat și au reușit foarte bine să ne apropiem. Concertele au fost precedate de zile intense de repetiții, care au culminat cu concertul de la Ateneu, o satisfacție imensă pentru mine”, a povestit Tabita.

La concertul de la Ateneu, s-au alăturat soliștii Alexandru Tomescu, Sînziana Mircea și Ștefan Cazacu, cei care au dat evenimentului un plus de emoție și profunzime. Dirijorul la ambele concerte a fost Benjamin Ellin.

„Pentru mine participarea alături de această orchestră a fost un miracol, pentru că în primăvara acestui an am avut o problemă medicală delicată din cauza căreia am ratat olimpiada și Lira de aur. Am crezut că nu voi mai putea cânta, mai mult de o lună nu am exersat la instrument, ajunsesem la disperare. M-am înscris pentru audițiile la această orchestră fiind proaspăt operată, sperând să fie locul meu acolo. Și a fost”, a mai spus Tabita.

· Prof. Vasile Bolnavu: „Mi-a încununat cariera de 44 de ani de învățământ”

Oboistă remarcabilă, Tabita Butnariu s-a evidențiat prin talentul și evoluția spectaculoasă în ceea ce privește interpretarea instrumentală la oboi, instrument pe care îl studiază din clasa a V-a, sub îndrumarea prof. Vasile Bolnavu.

„Muncă, pasiune și studiu, cred că acestea sunt cheia succesului. Dacă muncești și iubești ceea ce faci nu are cum să nu iasă bine”, spune tânăra.

În prezent, se pregătește pentru admiterea la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj, pentru care va susține două probe – instrument și teorie muzicală.

Prof. Vasile Bolnavu, care a pregătit-o îndeaproape și care își încheie cariera de 44 de ani la catedră, spune despre Tabita că s-a remarcat prin voința ei, prin talent și mai ales prin puterea de muncă.

„Pentru Tabita mi-am prelungit șederea în învățământ. Am mai rămas pentru ea încă 3 ani și jumătate la catedră pentru că este un copil deosebit. Mi-a încununat cariera de 44 de ani de învățământ. Este poate cea mai muncitoare elevă pe care am avut-o. Un car de muncă. S-a dezvoltat excepțional și o voi susține în continuare.

E o mână de om, iar oboiul este unul dintre cele mai dificile instrumente de suflat, dar ea își dorește să cânte la cel mai înalt nivel, iar pentru asta face tot ce-i stă în putință”, a spus profesorul.

· Are doi frați pasionați de vioară și pian

La rândul său, Tabita și-a exprimat recunoștința pentru mentorul său, dar și pentru familia sa care a sprijinit-o permanent.

Tabita Butnariu este fiica lui Ionel și Rebeca Butnariu din Suceava, adolescenta având doi frați – Sara și Ionel jr., ambii elevi la Colegiul de Artă, pasionați de muzică, de vioară, respectiv pian.

"Familia unită, unde tata, mama și copiii au principii biblice creștine, morale, unde este pace, armonie, iubire, este baza pentru ca ei, copiii, să crească foarte bine și să facă performanță din toate punctele de vedere. Pentru toate, în primul rând, îi mulțumim lui Dumnezeu", a conchis tatăl Tabitei, Ionel Butnariu.