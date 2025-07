Nu mai e de ani buni un secret faptul că nu dau doi bani pe parodia de fotbal românesc, fie el la nivel de club ori de reprezentativă, din moment ce totul se desfășoară sub zodiile falsului și imposturii. Un singur om cu răspundere la nivel mare, antrenorul Naționalei sub 23 de ani, Daniel Pancu, a avut bunul-simț de a spune cam aceleași chestii pe care le spun și le scriu și eu de vreo 30 de ani, anume că fotbaliștii români, ăia tineri, în afară de "fâțe și talente", de pretenții, de aere, de golănii, nu sunt în stare de nimic. Când vine vorba de implicare, de efort, de sacrificiu, ei nu-s pe acolo! Astea-s pentru fraieri. Ei sunt șmecheri, deci n-au ce căuta la antrenament suplimentar, la baie în gheață, la sala de forță. Ei au talent, iar asta ține loc în primul rând de muncă! Pe această bază sunt alcătuite și echipele care ne reprezintă în Europa. De fapt, ele de mult nu îi mai reprezintă decât pe patronii care își spală banii murdari prin intermediul fraierilor cu crampoane și cărora chiar li se rupe de performanță, fiindcă dacă le-ar păsa cât de cât, ar investi și în câțiva fotbaliști, nu în toate muhaielele, toți borțoșii boșorogiți, toate fosilele reșapate și toate rebuturile returnate după câte un an în care nici pe băncile de rezerve nu încap. Sunt pline naționalele cele mari de fenomenali de câte 17 ani, iar la noi, ăia de 23 sunt încă "în creștere"! Hai, ziceți-mi un nume de fotbalist cu care cele 4 "europene" s-au întărit! Dacă se poate, altul decât Politic, ale cărui 4 realizări în prima repriză cu desculții din Andorra au fost: un șut la dracu', o cădere în poponeț, un luft ca pe toloacă la centrarea perfectă din dreapta și o cerșeală de penalty! Asta e "întăritura" FCSB pentru Champions' League. Ptiu! Iar la CFR e la fel, ba parcă nițel și mai rău. Ba și mai rău decât credeam eu.