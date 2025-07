Solidaritate

Asociația „Bucovina Civică” vrea și în acest an să ducă pe litoralul românesc, într-o tabără, 80 de copii din județ care provin din familii defavorizate, copii din centre de plasament, copii cu dizabilități, fiind una dintre cele mai emoționante acțiuni pe care le organizează în ultimii ani.

Costurile totale se ridică la 15.000 de euro. Inițiatorii proiectului, Andrei Bacoș și Vasile Bolohan, cei care au înființat asociația, spun că sucevenii și nu numai le cunosc foarte bine munca de voluntariat și faptul că vor să facă bine, așa că li se alătură mereu. Se face apel la toți cei care vor să ajute să o facă fără nici o suspiciune, pentru că fiecare bunuț donat asociației va ajunge la acești copii.

Deja s-au alăturat acestei campanii preotul sucevean Alexandru Lungu și polițistul Daniel Ceclan (Dani Cek) din Brașov, astfel că, duminică, 6 iulie 2025, erau adunați deja circa 4.600 de euro pentru tabăra copiilor. Mai sunt necesari 9.000 de euro.

„Nu e caz de boală și nici o viață nu este în pericol. Dacă aș avea un fond de rezervă acum l-aș oferi pe tot, fără să-mi pară rău. Doar să știu că pentru 5 zile, 80 de copilași fără posibilități materiale își vor îndeplini un vis, care pentru mulți din noi nu înseamnă mare lucru. Să vadă marea, să se bălăcească în valurile calde ale Mării Negre, să atingă piciorul și de nisipul fin. Pentru prima dată să nu mai conteze lipsurile și foamea. (...) Dacă totuși aveți rătăcite niște monede printr-un borcan și nu înseamnă atât de mult pentru voi, hai să ducem 80 de suflete în vacanța vieții lor. Vă rog să nu lăsați să rămână doar un vis și atât. Doar împreună îl putem transforma în realitate. Împreună cu toți. Sus inima!”, a transmis preotul Alexandru Lungu.

Dani Cek, după cum este cunoscut în mediul online, s-a alăturat acestei campanii cu inima deschisă și crede că oamenii vor înțelege cât de important este și acest proiect: „În ultima vreme, am vorbit doar despre cazuri grave, care însumau zeci de mii sau chiar sute de mii de euro. Pentru toți cei care au devenit povești pe pagina mea am luptat până la capăt. Nu am abandonat niciodată lupta pentru ei și, de fiecare dată, am reușit. Acum, încerc alături de părintele Alexandru Lungu să trimitem la mare 80 de copii necăjiți, copii din centre de plasament, copii cu nevoi speciale și copii cu dizabilități. Sunt copiii abandonați, pentru care aproape nimeni nu-și pleacă fruntea. Sunt suflete care nu cunosc bucuria unei jucării, a unei plimbări printr-un magazin sau a unei zile într-un parc de distracții. Sunt copiii nimănui. 15.000 de euro costă cele 5 zile la mare pentru ei, cu tot cu mese, transport și activități recreative. Ne mai lipsesc 9.000 de euro acum. Poate că durerea lor nu rezonează cu mulți dintre noi, fiindcă nu cerem bani pentru tratamente scumpe, dar bucuria pe care le-o putem oferi acum merită toată atenția noastră. Vreau să plece toți cei 80 de copii la mare. Nu putem alege pe cine trimitem și pe cine nu. Hai să adoptăm simbolic câte un copil fiecare. Hai să le arătăm că nouă ne pasă de zâmbetul lor”.

Dacă doriți să ajutați un copil fără posibilități să meargă în tabără la mare, puteți să vă alăturați campaniei și să faceți donații:

Asociația Bucovina Civică

Cont Lei RO81BTRLRONCRT0624422701

Cont Euro- RO31BTRLEURCRT0624422701

Cont Revolut

+40 (754) 420 344

Vasile Bolohan