Asta ne mai trebuia la acest CM al Cluburilor, după meciuri aproximative, cu jucători menajați, dispăruți brusc din peisaj ca urmare a încheierii contractelor sau neintegrați, fiind proaspăt aduși la echipe, să avem parte și de un comentariu inept la postul care transmite competiția în România, autor principal fiind Cosmin Băleanu. Am mai criticat sau ironizat comentatori, dar greșelile sau scăpările sunt una, iar stilul e alta. Acest Băleanu, pe lângă faptul că e superficial (eufemism) în meseria sa, comentează cu un aer de superioritate de-a dreptul insuportabil. Din fericire, sunt destule alternative la postul unde prestează, așa că nu mă intersectez prea des cu el. Ca să vă faceți o idee, am o amintire clară de la începutul carierei sale, la TVR, când am câștigat pe seama lui un pariu cu un coleg de studenție. Juca SC Bacău, iar la un moment dat m-am contrazis cu colegul respectiv în privința jucătorului care avusese o ocazie, eu susținând că e Ciocoiu, iar colegul că e altcineva, deoarece Ciocoiu ar fi fost înlocuit, ”a zis și comentatorul”! Bineînțeles că am avut dreptate, mâncam fotbal pe pâine încă de pe atunci, cunoșteam jucătorii după chip sau după alură, în schimb Băleanu confundă jucătorii până în ziua de azi… Dar măcar de ar fi numai asta! La meciul PSG-Bayern, la o reluare cu capul a lui Kane, Băleanu a ținut-o langa cu ”n-ai voie, n-ai voie să-l lași pe Kane să dea cu capul de acolo”, de parcă englezul e glugă de coceni sau calitatea centrării nu contează. În viziunea lui Băleanu despre fotbal, există fundașul perfect, care nu le-ar fi dat voie lui Dumitrache sau Dudu Georgescu să dea goluri cu capul. De fapt, nu goluri, ci să dea cu capul în minge! Apoi… ”n-ai voie, n-ai voie să aluneci la acest nivel” – iar când colegul de comentariu l-a informat că se joacă pe sintetic, a lăsat-o baltă, mai ales că a fost festival de alunecări, inclusiv Neuer la primul gol. Și apropo de Neuer, ”când îl vezi la peste 2 metri…” – neamțul având 1,93. Asta este latura de superficialitate, Băleanu venind la comentariu ca microbistul de pe stradă, fără să se pună la punct în prealabil cu reperele minime ale meciului. Deh, joacă din talent, ca vedetele. Dar din talentul ăsta a ratat accidentarea lui Musiala, precum și celebrarea lui Dembélé în stil Jota. Una peste alta, cred că i se aplică fără greș propria formulă, ”n-ai voie, n-ai voie la nivelul ăsta…”!