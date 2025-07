Nemulțumire

Medicul cardiolog intervenționist Paul Turcoman, director medical al Spitalului Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, și-a anunțat, duminică seara, demisia din programul de gărzi la domiciliu, după încheierea programului de lucru, pentru asigurarea permanenței în cazurile de infarct miocardic acut. Doctorul a făcut anunțul pe pagina sa personală de Facebook, arătând că motivul este epuizarea, precizând că a ajuns în această stare din cauza lipsei de reacție a autorităților locale față de o situație pe care o semnalează de aproximativ un an, anume zgomotul de la un restaurant din apropierea locuinței sale, de pe strada Universității.

„Nu ne mai facem bine”, a scris duminică seara dr. Turcoman pe Facebook și a explicat de ce consideră astfel: „Nesomnul și lipsa de odihnă vin de la muzică, de la chefuri, cumetrii și botezuri, relaxare în plină zi sau noapte, de la lipsa de bun-simț a celor care <patronează> o veche crâșmă din oraș numită VIVENDI. Da, oamenii au un singur scop: să facă bani. Nu-i interesează că nu au autorizație de funcționare de vreo 10 ani. Nu-i interesează că nu respectă legea în niciun fel.

Dar știți ce e mai de neînțeles? Că toată lumea știe. Toate autoritățile cunosc situația. Absolut toate. Și mai de neînțeles este că toți strâng din umeri. Un avertisment... o amendă... o rugăminte... o dispoziție....și cam atât.

Având în vedere că a trecut un an (da, un an) de când mă rog să se aplice legea, un an de când s-a sunat cred că de peste 100 ori și la poliția locală și la 112 (într-o duminică am sunat de 7 ori la 112 - după ora 22.00 evident) și având în vedere că mi-am pus toată sănătatea în slujba sucevenilor, dar am ajuns la epuizare, aflați pe această cale că nu voi mai putea susține gărzile pentru infarct miocardic acut.

Sper să vă salveze Vivendi și autoritățile care trebuiau să ia măsuri dar s-au eschivat”.

În sprijinul afirmațiilor sale a postat și o scurtă înregistrare video pentru a reflecta nivelul de zgomot de la o petrecere care avea loc la restaurantul menționat.

Medicul a arătat și ce înseamnă epuizarea în cazul medicilor:

„Despre epuizarea la medici sunt studii multe făcute și cu rezultate evidente și înfricoșătoare. Suntem o mână de oameni care ținem un județ întreg. Fie că te-ai lovit la deget, că ai febră, că ai AVC, apendicită sau infarct miocardic, la SJSV găsești mereu pe cineva să te ajute. Nu contează că sunt 10 colegi ce fac gărzi într-o lună sau că sunt 1-2. Cineva tot te consultă. Însă, în spatele consultului sunt oameni. Oameni care s-au sacrificat și se sacrifică. Eu, de exemplu, fac gărzi pe infarct miocardic acut din 2019. Vreo doi ani am venit la spital la toate infarctele miocardice. 24 din 24 prezent, indiferent că era zi sau noapte. Doi ani. Apoi s-a mărit echipa. Facem o săptămână cu o săptămână, de 4 ani. Nu e deloc ușor. E cu sacrificiu imens. Și ca să se ajungă la performanța de acum au fost sacrificii imense. Se poate vorbi mult despre asta.

Dar ce te faci când ajungi în burnout? O dată... încă o dată... când vii obosit de la muncă și nu te poți odihni? Când nici după ora 22.00 nu te poți odihni! Nu, nu că nu mi-e somn. Ba da... mi-e foarte somn. Cum să nu-ți fie somn când săptămâna precedentă am avut în 4 zile diferite urgențe în toiul nopții? Cel mai tânăr pacient - de 42 ani. Cum să nu te trezești să vrei să-l salvezi? Dar cât pot duce așa?”.

Cardiologul intervenționist a menționat că și duminică seara a apelat de 7 ori poliția locală. „Domnii au fost foarte amabili. Mi-au spus: <stăm de jumătate de oră aici, măcar să nu dea muzica mai tare dar oricum se aude, se aude basul>. Între timp completau procese verbale. E ora 00:59 și basul încă se aude. Indiferent cât dorm, la ora 7:50 voi fi în sală cu un pacient. Atât s-a putut...”, a mai scris dr. Turcoman, care este și consilier local PSD.

La postarea doctorului Turcoman de pe Facebook a răspuns viceprimarul Dan Ioan Cușnir, care a afirmat că „această locație sfidează; funcționează fără autorizație ISU, terasa nu este autorizată etc.”. „Au contestat în instanță măsurile luate împotriva lor. Sunt proprietari pe teren prin celebra filieră Ciutac/ Lungu și în plus au <beneficiat> și de o ajustare în plus de suprafață din domeniul public”, a scris viceprimarul Cușnir.

Menționăm că tot pe motiv de epuizare, în luna februarie a acestui an atât doctorul Paul Turcoman, cât și colegul său de la compartimentul de Cardiologie intervențională, dr. Laurian Blaga, au renunțat la programul de gărzi pentru infarct, dar l-au reluat în aprilie, cu speranța că o parte dintre problemele semnalate de ei se vor rezolva.