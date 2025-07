Bine răsplătit cu rău

Unul dintre cei mai cunoscuți suceveni, în mediul online și nu numai, părintele Alexandru Lungu, de la Fălticeni, prin intermediul căruia au fost mobilizate mii și mii de persoane din țară și de peste hotare să ajute, prin donațiile făcute, semeni aflați în situații foarte dificile, a rămas fără pagina de socializare prin care a făcut mult bine.

În urmă cu câteva zile, pagina pe care Alexandru Lungu publica de mai bine de cinci ani fel de fel de anunțuri umanitare și mesaje pentru suflet, a dispărut subit. Pagina, care avea aproape 100.000 de urmăritori, era una de mare impact, postările sale adunând mii de like-uri, dar mai ales, sprijin pentru persoane aflate în situații limită.

Cei care urmăresc pagina respectivă au sesizat că în ultimele două săptămâni apăruseră noi conturi cu numele său, prin care se cereau bani de la oameni, pentru cazuri care ar fi putut fi inventate sau pentru care banii ajungeau în conturile unor șarlatani.

O astfel de pagină frauduloasă, cu un cont atașat, pentru donații, a fost expusă de Alexandru Lungu, pe pagina proprie, care sâmbătă a fost dezactivată de Facebook, ca urmare a unor raportări masive.

De atunci, la căutări apare doar pagina ”Sus Inima Alexandru Lungu”, care este pagina creată de el pentru promovarea cărții pe care o va lansa în curând.

De problema cu care se confruntă părintele Alexandru Lungu a scris și polițistul Dani Cek, care are o activitate similară și cu care a colaborat la sprijinirea unor cazuri recente.

”Pe părintele Alexandru Lungu îl cunoașteți. A fost prezent în viețile noastre, dar mai ales în viețile celor zdrobiți de suferință. A fost lumină pentru copiii care luptau pentru o ultimă suflare, a fost sprijin pentru mamele care și-ar fi scos inima din piept doar ca să-și salveze pruncii.

Pentru mine, părintele Alexandru nu este doar un om al credinței. Este fratele meu de suferință. Fratele meu de cruce. Cu el alături am clădit speranțe, am înfruntat imposibilul și, împreună, am salvat vieți. Dar toată munca asta, toată osteneala și tot binele făcut vin astăzi la pachet cu o lovitură nedreaptă.

În urmă cu două zile, pagina părintelui a fost raportată în mod masiv și, fără vreun avertisment, Facebook a decis să i-o închidă. Să șteargă ani întregi de trudă, de suflet pus pe tavă, de luptă pentru cei care nu mai aveau pe nimeni. Iar culmea ironiei, tocmai acum, când părintele reușise să-și publice o carte – nu pentru faimă, nu pentru bani, ci pentru a ne dărui gândurile lui, durerile lui, drumul lui. O carte care nu-i va aduce nicio avere, dar care poate fi lumină pentru noi toți.

Ce rămâne de făcut? Să fim vocea lui. Să reconstruim împreună ce alții au dărâmat cu un singur click. Să îi urmărim noua pagină. Să distribuim acest mesaj. Să-i fim alături, așa cum și el a fost, ani de zile, pentru cei care nu mai aveau nicio șansă.

Vă rog din suflet să intrați pe noua pagină a părintelui Alexandru Lungu. Dați LIKE, urmăriți-l, distribuiți postarea asta.

Haideți să nu lăsăm să piară ceea ce a fost clădit cu atât de multă suferință și iubire. Vă mulțumesc! Sus inima!”

Rămâne de văzut dacă preotul Alexandru Lungu își va putea recupera pagina pierdută, care, culmea, era o pagină cu bifă albastră, semn că era verificată de Facebook și corespundea anumitor norme de securitate suplimentare. Pierderea cea mai mare este a celor care îl urmăreau pentru îndemnuri, vorbe de duh, alinare sau pentru a fi alături de cei care aveau nevoie de ajutor și beneficiau de sprijinul părintelui Alexandru Lungu și de rugăciunile rostite către Dumnezeu.